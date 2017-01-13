Harvard Üniversitesi: Hava kirliliği, Güneydoğu Asya’da 50 bin can alabilir

Greenpeace’in Harvard Üniversitesi ile gerçekleştirdiği araştırma Güneydoğu ve Doğu Asya’da proje aşamasındaki kömürlü termik santrallerinin hayata geçirilmesi durumunda neden olacakları hava kirliliğine bağlı 2030’da senede 50 bin ölümün gerçekleşeceğini ortaya koydu. Araştırmada planların iptali durumunda 50 bin hayatı kurtarmanın mümkün olduğunun da altı çizildi.

Kömürlü termik santrallerin havayı kirliliğine yol açan emisyonları Güneydoğu Asya, Güney Kore, Japonya ve Tayvan’da senede 20 bini aşkın ölüme neden oluyor. Bugün bölgede inşası planlanan ya da inşasına başlanan kömürlü termik santrallerin hayata geçirilmesi durumunda 2030’da bu rakam 70 bini aşacak.

Araştırmanın liderliğini yapan Harvard Üniversitesi’nden Shannon Koplitz, Çin ve Hindistan’da hava kirliliği üzerine birçok bilimsel araştırma yapılırken, Güneydoğu ve Doğu Asya’daki kömürlü termik santral planlarının es geçilmesini eleştirerek şunları dile getirdi: “Güneydoğu Asya ülkelerinde kömüre bağımlılığın sürdürülmesinin hava kalitesi ve kamu sağlığı üzerinde uzun süreli ve son derece ciddi etkileri olacak. Yaptığımız çalışmalar sonucunda, daha temiz enerji kaynaklarına yönelinmesi durumunda on binlerce prematüre ölümünün önüne geçilebileceğini hesapladık. Güneydoğu Asya’da enerji tercihleri, insan sağlığı da göz önünde bulundurularak yapılmalı.”

Araştırmada bölgedeki tüm kömürlü termik santrallerin mevcut emisyonları haritalandırıldı ve gelişmiş atmosfer modellemesi ile mevcut hava kirliliğinin ne kadarının kömür emisyonlarına dayandığı Asya’nın farklı bölgelerinde incelendi. Yapılan bu incelemeler sonucunda planlanan kömürlü termik santrallerin hayata geçmesi durumunda, Güneydoğu Asya, Kore ve Japonya’da kömür kaynaklı emisyonların 2030’da 3 katına çıkacağı ve ABD ile Avrupa’nın toplam kömür emisyonunu aşacağı görüldü. Bu konuda geri adım atılmaması durumunda kömürlü termik santraller bölgede her yıl 70 bin prematüre ölüme neden olacak.

Kömürlü termik santrallerin neden olduğu hava kirliliğinin sağlığa olumsuz etkileri konusunda tüm dünyada bilimsel çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çeken Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Av. Deniz Bayram, “Harvard Üniversitesi ve Greenpeace’in gerçekleştirdiği çalışma, kömüre dayalı enerji üretimi yerine yenilenebilir enerji üretimine yönelmenin nefes aldırıp, ölümleri engelleyeceğini ortaya koyuyor” diye konuştu. Çin’in son yıllarda enerji politikalarında fosil kaynaklardan uzaklaşarak, yenilenebilir enerjinin payını arttırdığına da dikkat çeken Bayram, “Türkiye de dünyadaki bilimsel çalışmaları ve Çin gibi deneyimleri gözeterek enerji planlamasını yeniden yapmalıdır” dedi.

Nitekim Çin’in tek başına bu kararı alması yeterli değil. Araştırmalara göre, bölgedeki diğer ülkelerin kömürlü termik santral planlarından vazgeçmemesi durumunda Çin’de 2030 yılında hava kirliliği nedeniyle 9 bin prematüre ölüm yaşanabilir.