Hasarlı akciğere ve akciğer kanserine kök hücre umudu

Akciğer dokularının yenilenmesinde önemli rol oynayan kök hücreler bulundu. Amerikalı ve Singapurlu bilim insanlarının başlattığı çalışmada, kök hücrelerin enjekte edildiği hasarlı akciğer iyileşmeye başladı. Amerikalı ve Singapurlu tıp uzmanları akciğer hastalıklarının tedavisine yönelik önemli bir çalışma başlattı. Bilim adamları, ameliyatlar sırasında alınan akciğer doku örnekleri üzerinde çalıştı. Akciğer kök hücrelerini belirledi, bunları ayırarak test tüplerine aldı ve işlevlerini inceledi. Farelere enjekte edilen akciğer kök hücrelerinin akciğer hasarını giderdiği görüldü.
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, “Akciğer hücreleri belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra tekrar yapımı mümkün değil. Fareler üzerinde yapılan bu çalışmada, kök hücrelerden bir tanesinin bile akciğer dokusunu geliştirebildiği gösterildi. Bu çok önemli. Akciğer dokusu yetersiz kalırsa solunum yetersisizliğine götürüyor. Bu sayede yeniden yapım mümkün olabilecekse, akciğer dokusunu laboratuvar şartlarında yapıp akciğere yerleştirmek mümkün olabilir. Bu çalışmanın devamı gelirse, akciğer kanseri tedavisinde önemli bir aşama kaydedilebilir. Kök hücerelerin geliştirilerek kanserli hücrelerin yerine vermek gibi çalışmalar var” dedi.
Akciğer kanserinin belirtileri net değil ancak dikkat edilmesi gerekenler var: “Akciğer kanserinin kendine özel belirtileri direkt yok ama geçmeyen öksürük, açıklanamayan öksürük, nezle yok, grip yok ama ses kısıklığı varsa, boynun etrafında görülen şişlikler, balgamda kan gelmesi gibi durumlarda mutlaka akciğer kanseri değil ama bir uzmana görünmek gerekiyor.“
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