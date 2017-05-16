Hasta acil serviste kayboldu, Sağlık Bakanlığına dava açıldı

İzmir’de evinde geçirdiği sinir krizi sonrası ambulansla götürüldüğü Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin acil servisinde kaybolan ve 2.5 yıldır izine rastlanamayan Anşe Bilir‘in kızı Pınar Bilir, Sağlık Bakanlığı aleyhine 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

İzmir 1. İdare Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada, Sağlık Bakanlığı avukatları, “Hastanın durumu hala meçhul olduğundan, akıl sağlığını kaybettiği yönünde tespit yapılamadığı gibi, yeni bir hayat kurma arzusuyla hareket edip etmediği de anlaşılamamaktadır” savunmasını yaptı.

Anşe Bilir’in hastaneden kaybolmasının ardından eşi Remzi Bilir de kalbine yenik düştü.

Gazete Habertürk’ten Mert Neşet Muslu’nun haberine göre Pınar Bilir’in avukatı İhsan Yılmaz, bakanlığın savunmsının asla kabul edilemeyeceğini belirterek “Yaşanan olayın ardından müvekkilimiz Pınar Hanım, babası ve kardeşini de buna bağlı sebeplerle kaybetti. 2.5 yıl oldu ve Anşe Bilir’den hala iz yok. Ne yeni hayat kurması? Böyle bir şey olamaz” diye konuştu.

Yılmaz, Anşe Bilir’in kaybolmasında hastane ve İzmir 112 Acil Servis Hizmetleri yönetiminin kusuru olduğunu da öne sürdü. Anşe Bilir’in kaybolmasının ardından 10 Temmuz’da baba Remzi Bilir’in kalbine yenik düşmesi nedeniyle aile ikinci şoku yaşamıştı. Annelerinin kaybolması ve babalarının vefatı ile iki büyük acı yaşayan kardeşlerden Harun Murat Bilir ise evde maket bıçağı ile bileklerini keserek intihar etmişti.