Hastane duvarına ateş açan şüpheliler tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 5 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 5 şüpheliyi, “suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak”, “birden fazla kişi ile tehdit”, “silahla tehdit”, “kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Etem Ç’nin, adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, diğer şüpheliler Ferdi E, Barış D, Barış Ö ve Sabri B’nin, “silahla tehdit” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde, 26 Ocak’ta “Alaattin Çakıcı abimi nasıl tedavi etmezsiniz?” diyerek hastane duvarlarına ateş açan ve güvenlik görevlileri tarafından yakalanan Ferdi E, gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Ferdi E’nin, emniyetteki sorgusunda “olayı yapması için Barış D’nin kendisine 200 bin lira teklif ettiğini, bu para karşılığında eylemi gerçekleştirdiğini, fakat olay öncesinde ve sonrasında bu parayı alamadığını” söylemesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirmişti.

Bu doğrultuda teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, olayın planlayıcıları olduğu tespit edilen Barış D, Barış Ö, ve Etem Ç. ile silahı temin eden Sabri B’yi de gözaltına almıştı.

Yakalanan şüphelilerden Sabri B’nin, Alaattin Çakıcı’nın adamlarından olduğu öne sürülen Murat Ş’nin, Can Dündar’a yönelik İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeki saldırıda kullandığı silahı temin eden kişi olduğu ve birlikte sanık sıfatında yargılandıkları belirtilmişti.