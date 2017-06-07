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Hastane Müdürüne odasında silahlı saldırı!

Hastane Müdürüne odasında silahlı saldırı! Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Bolu’da, İzzet Baysal Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Ayan makam odasında uğradığı silahlı saldırıda sağ bacağından yaralandı. Olay, sabah saatlerinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Ayan, sabah saatlerinde makam odasında çalıştığı sırada 32 yaşındaki E.K. isimli bir şahıs odaya girdi. E.K., henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği tabancayı çıkararak Salih Ayhan’a bir el ateş etti. Kurşun sağ bacağına isabet eden Ayan kanlar içinde yerde kaldı.

Silah sesinin duyulmasıyla birlikte hastanede korku dolu anlar yaşandı. Olay yerinden ayrılmadığı öğrenilen E.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Ayan ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.


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