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Hastanede terör saldırısı: Doktor kıyafetinin altından silahı çıkarıp taradı

Hastanede terör saldırısı: Doktor kıyafetinin altından silahı çıkarıp taradı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Serdar Davut Han Askeri Hastanesine silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, saldırganın doktor gömleğinin altından uzun namlulu silah çıkarıp etrafı taradığı belirtiliyor.

Afgan yetkililer, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Serdar Han Askeri Hastanesi içinden silah sesleri ve patlama duyulduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şehrin doğusunda bulunan Weziri Ekbek Han bölgesinde Serdar Davut Han Askeri Hastanesine birkaç kişinin girdiği ve giriş kapısında patlama olduğu belirtildi. Saldırganlardan birinin doktor gömleği giyerek içeri girdiği, daha sonra gömleğinin altından çıkardığı AK-47 ile çevreye ateş ettiği, saldırı nedeniyle ölenler olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırganlarla çarpıştığı, saldırganlardan birinin canlı bomba olduğu ve çatışmanın hastanenin ikinci ve üçüncü katlarında şiddetli bir şekilde sürdüğü belirtildi. Saldırıyı halen üstlenen olmadı.

Bir hafta önce de Taliban güçleri Kabil’de aynı anda iki güvenlik merkezine suikast saldırısı düzenlemiş, 16 kişi hayatını kaybetmiş ve onlarca kişi yaralanmıştı.

Yoğun koruma tedbirleri uygulanan Wazir Ekbar Han bölgesinde birkaç devlet dairesi ve yabancı temsilcilik binalarının bulunduğu kaydedildi.

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