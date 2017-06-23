Havuz kimyasalları lenslere yapışarak görme kaybına yol açabiliyor

Tatilcilerin gerek serinleme gerek egzersiz amacıyla havuz ve denizlere akın ettiği bu dönemde yüzerken gözlerin korunması ve gözlerde oluşabilecek rahatsızlıklar konusunda, Dünyagöz Altunizade’den Op. Dr. Levent Akçay önemli bilgiler paylaşıyor. Özellikle havuzlarda kullanılan kimyasalların yol açabileceği rahatsızlıklar konusunda önemli uyarılarda bulunan Op. Dr. Levent Akçay, “Havuzlarda kullanılan klor ve maden tuzu gibi maddeler, suyu bakteri ve mikroplardan korumasının yanı sıra, gözlere ciddi zarar verme potansiyeline sahip. Bu kimyasallar göz ve kontak lenslere yapışarak görme kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle tatillerde gözlerin bu kimyasallarla temasının en aza indirilmesi çok büyük önem taşıyor” diyor.

Havuz kimyasallarına dikkat

Yüzme sırası ve sonrasında, deniz gözlüğü kullanılmadığı takdirde gözlerde rahatsızlık hissi oluşuyor. Özellikle havuzların temiz tutulması için kullanılan klor gibi kimyasal maddelerin gözleri ciddi biçimde tehdit ettiğini belirten Op. Dr. Levent Akçay, “Gözlerimizin dış yüzeyi ince bir tabaka ile kaplıdır. Havuzlarda sıkça bulunan klor, bu tabakaya ciddi zararlar verebilir. Klor, göz yüzeyinin kurumasına yol açarken, gözlerin bakteri ve mikroplar tarafından enfekte olmasına yol açabilir. Bu durum sonucunda, gözlerde kızarma, rahatsızlık hissi, kaşınma ve yırtılmaya sebep olabilecek kimyasal konjonktivit rahatsızlığı oluşabilir” diyor.

Gözlerimizi havuzlardaki zararlı kimyasallardan korumak ve göz ile teması en aza indirmek için deniz gözlüklerinin oldukça etkili bir çözüm olduğunu belirten Op. Dr. Levent Akçay, yüzmeden sonra gözleri temiz su ve göz solüsyonları ile temizlememiz gerektiğinin altını çiziyor.

“Yüzerken lens kullanmayın”

Miyop veya hipermetrop rahatsızlıklarına sahip hastaların, yüzerken lenslerini takmayı tercih edebildiklerini belirten Op. Dr. Levent Akçay, “Kontak lensler ideal bir çözüm gibi gözükebilir. Ancak lens kullanımı gözlerde komplikasyonlara yol açabilir. Öncelikle havuzlarda bulunan kimyasallar veya denizlerdeki farklı cisimler, lenslerin üzerine yapışarak mikrop oluşumuna yol açar. Bu durum kornea ülseri oluşmasına, kimi durumlarda ise görme kaybına kadar varabilecek sonuçlara sebep olabilir. Yüzerken lenslerini kullanmak isteyenlerin, her yüzme sonrasında lens temizleme solüsyonları ile lenslerini etraflıca dezenfekte etmeleri gerekmektedir. Yüzerken lens kullanmak isteyenlerin günlük lensleri tercih etmeleri daha sağlıklı olabilir. Çünkü fazla bakım gerektirmezler ve kolayca temizleri ile değiştirilebilirler” diyor.

Deniz gözlüğünün faydası büyük

Ameliyat sonrasında yüzenlerin dikkat etmesi gereken konularda uyarılarda bulunan Op. Dr. Levent Akçay, “Günümüzde, göz sağlığına dair ameliyatlar oldukça az rahatsızlık veriyor ve etkileri kısa sürede atlatılabiliyor. Ancak etkileri ne kadar kısa sürüyor olsa dahi, ameliyat sonrasında gözün iç kısmının dış etkenler tarafından etkilenme riski artıyor. Özellikle ameliyat sonrasındaki ilk altı haftalık dönemde, gözün enfeksiyonlar veya kimyasallara maruz kalması kalıcı görme kaybına varabilecek sonuçlara yol açabiliyor. Bu dönemlerde deniz gözlüğü kullanılmaması iyileşme sürecini sekteye uğratabiliyor” diyor.

Ameliyatlardan sonra yüzme konusunda, operasyonu gerçekleştiren hekimlere danışılarak onay alınması gerektiğini belirten Op. Dr. Levent Akçay, yüzme sırasında oluşabilecek göz rahatsızlıkları konusunda uzman hekimlere gözükmek ve gerekli tetkikleri yaptırmanın da ileri dönemde yaşanabilecek ciddi sorunların engellenmesine yardımcı olacağını söylüyor.