Hazır gıdalar unutkanlığa neden oluyor!

Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı unutkanlık konusunda ilgi çekici açıklamalar yaptı. Dikkat dağınıklığı şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası oldu. Herkes unutkanlıktan yakınarak “alzheimer oldum!” endişesi ile nörologlara koşuyor. Oysaki gerçek böyle değil. Şehir insanını kuşatan zor koşullar, yazılı ve görsel basının devamlı pompaladığı “hastalık” korkuları ile birleşince; unutkanlık gelişiyor.

Bu unutkanlık, sıklıkla, alzheimer hastalığı ile alakasız. Günümüzde 13, 14 yaşlarındaki çocuklar bile “unutkanlık” illetinden muzdarip. Fakat bu boyuttaki bir “salgının” nedeni ne? Neden, bizim yaşam biçimimiz. Günümüz sıkışık trafikte bir yerlere yetişme çabası ile geçiyor. Bol abur cuburla besleniyoruz. Paketlenmiş gıdalar tüketiyoruz. Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, ‘’Çocukların beslenmesinde şeker tüketiminde patlama yaşanıyor. Obezite, daha şimdiden ülkemizde de ulusal bir sorun haline geldi. Doğal gıdalar, sebze-meyve, sağlıklı ve bol su yeterince tüketilemiyor. İnsanlar daimi bir korku ve koşuşturma içinde. Gelecek kaygısı, sınav kaygısı, güvenlik endişeleri, ailevi sorunlar gibi daimi bir korku iklimi insanları kuşatıyor. Asansörlerin kapı kapama düğmeleri silikleşmiş durumda. Bindiğiniz asansörlerin içindeki düğmelere bir bakın. En çok silinmiş düğmeler, en sık kullanılan “kapı kapama” düğmeleri. Sebebi, herkesin acele ile bir yerlere yetişme kaygısı içinde olmaları’’ dedi.

Mutlu Olmanın Tek Formülü Anı Yaşamak!

Dikkat, tüm farkındalığınızı bir yere odaklamak anlamına gelir. İnsanların verimli ve mutlu olabilmeleri için tüm dikkatlerini yaptıkları işe vererek “şu ana” ve “şimdiye’’ odaklanmaları gerekir. Ancak toplumun büyük kısmı ya geçmiş ya da gelecekte kaybolmuş vaziyette yaşıyor. İnsanlar büyülenmiş gibi. Kafaları her daim meşgul, “başka alemlerde uçuyor” gibiler. İşte tam da bu nedenle “dikkat eksikliği”, “odaklanamama” sorunu yaşıyoruz. Bu durumun çocuğu ise “unutkanlık”.

Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı Dikkat Dağınıklığı Çekenler İçin Önemli Tavsiyelerde bulundu.

Dengeli ve düzenli beslenin. Çocukları tüm paketlenmiş ve özellikle şeker ilave edilmiş tatlı gıdalardan uzak tutun. Enerji içecekleri kesinlikle yasak. Şekerli gıdaların gelişim halindeki beyinleri olumsuz etkilediği ve “dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu” na zemin hazırladığı ispatlandı.

Düzenli egzersiz yapın. Okula bisikletle gidip gelen çocuklarda dikkat eksikliğine pek rastlanmadığı gösterildi. Tabii sorun şu; hangi şehrimizde çocuklarımız güvenli bir biçimde bisiklet kullanabilir ?

İyi uyuyun. Uyku eksikliğinin mutlaka bir bedeli olur ve faiz oranı yüksektir.

Düzenli olarak şunlardan birini yapın; meditasyon (Riyazat), yoga, pilates, tai chi. Bunları yapamıyorsanız, her gün bir doğa parkında, hiç konuşmadan en yarım saat etrafı izleyin ve dinleyin. Tabii eğer böyle bir park bulabilirseniz….Güzel bir ağaçlı yolda yapılan sessiz yürüyüşler de olabilir.

Olumsuz insanları etrafınızdan uzaklaştırın. Sizi olumlu yönde etkileyen, yaşama sevinci veren insanlarla görüşün.

Asla aynı anda birkaç şey yapmayın. Her zaman tek bir işe odaklanın ve tüm dikkatinizi ona veren. Taocu “çay töreni” nin amacı budur.

İşinizi sevin. Sevmiyorsanız değiştirin.

Ajanda defteri kullanın. Gereksiz hiç bir şeyi hafızanızda tutmayın. Yarın yapacağınız en önemli 5 işi deftere yazın. Yarın olduğunda öncelikli olan işleriniz bu maddelerdir.