Hekimler yerine temizlikçi ve sekreterden epilasyon seansı

Danıştay, 2014’te lazer epilasyon işlemlerinin güzellik uzmanları tarafından yapılmasını yasaklayıp sadece hekimlerce yapılmasına karar verdi. Ancak değişen bir şey yok.

Son yıllarda kadınların rağbet gösterdiği estetik uygulamalardan biri olan ve zaman zaman uzman kişiler tarafından yapılmaması nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığı lazer epilasyonla ilgili tartışmalar yeniden gündeme taşındı.

Süreç, Sağlık Bakanlığı’nın 2008 tarihli yönetmeliğinde yer alan “Eğitimini alan kişiler IPL epilasyon cihazı kullanabilir” ifadesinin kaldırılması için doktorların Danıştay’a başvurmasıyla başlamıştı. Danıştay, 2014’te epilasyon işleminin sadece hekimler tarafından yapılması gerektiğine hükmetti. Bunun üzerine İstanbul’da, 200’ün üstünde ruhsatlı merkez kapatıldı, 40 işletme sahibine de dava açıldı. Türkiye’de sayıları 108 bine ulaşan güzellik merkezlerinin çoğunda da yönetmeliğe uyulmadığı tespit edildi.

HASTANELERİ ARADIK

Ancak yasağın üzerinden 3 yıl geçmesine karşın değişen bir şey yok! Kimi özel hastanelerde açılan merkezlerde de doktor yerine temizlikçi kadrosundaki hastane çalışanlarının ya da estetisyenlerin görev yaptığı iddia edildi.

Konuyla ilgili video görüntülerinin de Habertürk’le paylaşılması üzerine İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki bazı özel hastanelere telefon ederek lazer epilasyon işlemleriyle ilgili araştırma yaptık. Görüştüğümüz merkezler, öncelikle ücretsiz testlerden ve kampanyalı fiyatlarından bahsetti. Tüm vücut paket programı 1500- 2000 TL arasında olan lazer epilasyon randevusu veren yetkililer, “İşlemi plastik cerrah mı yoksa dermatolog mu yapıyor?” sorumuza “Estetisyen ya da güzellik uzmanı” yanıtını verdi.

Bir hastane ise epilasyonda hekimin sadece kontrol amaçlı seansa girdiğini belirtirken, İzmir’de aradığımız bir özel hastanenin yetkilisi ise “Bu işlemi zaten hekimler yapmaz” bilgisini paylaştı.

EN SON O MAĞDUR OLMUŞTU

İSTANBUL’da geçen ay özel bir hastanede yapılan epilasyon işlemi nedeniyle mağdur olup vücudunda yanıklar oluşan kuaför Meltem B. (28), suç duyurusunda bulunmuştu. Estetisyen Dilek Ö. ile hastane bölüm sorumlusu hakkında “basit yaralama” suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Geçen yıl ise Fatih’te yine bir özel hastanede Meral T. adlı kadına lazer epilasyon işlemi yapan estetisyen Aysel B. hakkında dava açılmıştı. Savcılık, Ayşel B. ile hastane yetkilisi Dr. Şükrü G.’ye 5 yıl hapis talep etti. İddianamede, Aysel B.’nin hekim haricinde lazer uygulama yaparak kanuna aykırı davrandığı anlatılmıştı. Göztepe’de de 2014 Ekim ayında yaşanan olayda epilasyon işlemi sırasında vücudunda ikinci derecede yanık oluşan H.S. adlı kadın, güzellik merkezi ile merkezdeki doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YETKİSİZ KİŞİLERE EMANET’

Danıştay kararıyla 108 bin güzellik salonunda çalışan personelle birlikte yaklaşık 430 bin kişinin mağdur olacağını belirtti. Uygulamayla ilgili özel hastaneleri de suçlayan Aydın, “Danıştay kararına rağmen özel hastanelerdeki merkezlerde doktorlar ya hiç işlem yapmıyor, ya da kontrol amaçlı bekliyorlar. Epilasyon uygulamaları, uzman tabip yapılması gerekirken, 3 aylık kurs bitirme belgeleri olan temizlik elemanı, hastane personeli gibi yetkisiz kişilere emanet ediliyor. Bunların SGK girişi de güzellik uzmanı, hizmetçi ya da hastane personeli olarak yapılıyor. Bazı özel hastaneler, hastane içindeki odalarını daire gibi usulsüz bir şekilde güzellik merkezi olarak kiraya vermiş” diye konuştu.

ÖZNUR KARSLI