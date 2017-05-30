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Yeni antiviraller sayesinde Hepatit C yaygınlığı azaldı

Yeni antiviraller sayesinde Hepatit C yaygınlığı azaldı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Türkiye’de Hepatit C virüsünün görülme sıklığının %1 civarında olduğunu ancak son yıllarda kullanıma giren yeni antiviral tedaviler sayesinde bu oranın azalmaya başladığını söyleyen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Gastroentereloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akkız, “Klinik gözlemimiz antiviral tedavilerden sonra bu oranın giderek düştüğü şeklinde. Gerek Avrupa gerek Türkiye’de Hepatit C virüsü sıklığında yakın zamanda ciddi düşme yaşayacağımız kesin” diye konuştu.

Hepatit C’nin en fazla kan ve kan ürünleriyle bulaştığını belirten Prof. Dr. Akkız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle iyi tetkik edilmemiş, Hepatit C açısından araştırılmamış kanlar transfer edildiğinde kolaylıkla bulaşabilir. Bu yolla daha büyük Hapatit C virüsü alındığı için bunlarda hastalığın gelişmesi ve ilerlemesi daha yüksektir. Ameliyat, enjeksiyon ve medikal uygulamalarda da hastalığın bulaşma ihtimali var. Hepatit C’den korunmak için bulaşma yollarını çok iyi bilmek lazım. Burada sağlık çalışanlarına sorumluluk düşüyor.

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Kullanılan malzemeler konusunda çok özenli olmamız gerekiyor. Eğer bunlara dikkat edersek, gereksiz bir takım uygulamalardan kaçınırsak Hepatit C’den korunmada önemli bir adım atmış oluruz. Hastalık genellikle belirti vermiyor. Eğer insanların çevresinde Hepatit C’li hastalar varsa, yorgunluk hissediyorsa, ameliyat olduysa, enjeksiyon yapıldıysa bu hastalarda halsizlik, çabuk yorulma, kas ağrısı, zaman zaman karaciğerin olduğu bölgede huzursuzluk, batma, yanma ve ağrısı olanların mutlaka Hepatit C konusunda tetkik edilmesinde fayda var.”

İlk defa Hepatit C virüsüyle karşılaşan hastanın immün sisteminin bu virüsü atma veya temizleme şansı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akkız, ortak iğneyle damar yolundan ilaç kullanan madde bağımlılarında hastalığın görülme sıklığının arttığına dikkat çekti. (AA)


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