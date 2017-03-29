Her gözlük camı size uygun olmayabilir

Birçoğumuz gözlük seçimlerimizi yaparken estetik kaygılarla hareket ediyoruz. Çerçeve yakışıyorsa gözlüğü almaya karar veriyoruz. Peki, asıl önemli olanın gözlük camı olduğunun farkında mıyız? Hatta her mesleğe uygun alternatif gözlük camı olduğunu biliyor muyuz? Mesleğinize uygun olmayan gözlük camı seçimlerinin birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar; “Her meslek grubunun görme ihtiyaçları farklıdır. O nedenle kullanılacak gözlük camları da yapılan mesleğe uygun olmalıdır” uyarısında bulundu

Mesleklere göre gözlük camı seçimi değişir mi? Doktor, pilot, sporcu hangi gözlük camını kullanmalı? Yaptığımız mesleğe uygun olmayan gözlük camları ne gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlar? Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, merak edilen soruları yanıtladı.

Başınız ve boynunuz ağrıyorsa gözlük camınızı kontrol ettirin

Yanlış cam seçiminin yeterince net göremememize neden olacağını söyleyen Prof. Dr. Banu Coşar; “Ayrıca yanlış cam seçimi baş ve göz ağrısına sebep olur. Gözlük camında odak doğru merkezlenmediyse, odağı yakalamak için yapılan aşırı baş kaldırma veya baş eğme hareketi boyun ve sırt ağrılarına yol açabilir” dedi.

Her meslek grubunun görme ihtiyaçları farklıdır

Her meslek grubunun görme ihtiyaçlarının farklı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Banu Coşar, yanlış gözlük camı seçiminin mesleki başarısızlığa da neden olabileceğini bildirerek, mesleklere göre gözlük camı seçmenin püf noktalarını anlattı.

Pilotlar, sürücüler ve denizciler geniş açılı camları kullanmalı

Sürücüler, pilotlar ve denizciler hem uzağı net gösteren hem de kullandıkları aracın göstergelerini yani yakın mesafeyi net gösteren, ayrıca geniş açılı camları tercih etmeli. Yol veya deniz gibi yansıtıcı yüzeylere uzun süre bakanlar için polarize camları önermekteyiz. Bu camlar daha az göz yorgunluğu ve güneşli günlerde yüksek kontrastlı görüş sağlar.

Sporcuların cam ve çerçeve seçimi özel olmalı

Sporcular için hem çerçeve seçimi hem de cam seçimi özel olmalıdır. Temas riski olan sporlarda, camların kırılmaya dayanıklı özellikte olması gereklidir. Çerçeveler çarpma anında göze zarar vermeyecek şekilde olmalı, sivri kenarlar içermemelidir. Camlar ise kontrastı artıran ve parlamayı azaltan özellikte olmalıdır. Camlarda da darbeye karşı dayanıklılık önemlidir. Ayrıca dış mekân spor camlarında mutlaka güneşin zararlı ışınlarına karşı UV koruma olmalıdır. Camlar farklı hava şartları için buğulanmama gibi özellik de taşımalıdır.

Golf, tenis, kayak, yelken, koşu, bisiklet ve yürüyüş için güneşli havalarda yeşil, bakır, kahverengi renk tonlarını; kapalı havalarda ise turuncu ve sarı renk tonlarındaki camları kontrast artırıcı olarak önermekteyiz.

Öğrencilere gözlük camı seçerken dikkat

Özellikle küçük yaştaki öğrencilere çizilme direnci yüksek camlar öneriyoruz. Çünkü çocuklar camları çizme konusunda çok başarılı olabiliyorlar. Ayrıca çok hareketli olan bu yaş grubunu çarpma-vurma gibi durumlardan korumak için; kırılmaya dayanıklı ve hafif camları, sivri köşeleri olmayan çerçeveler öneriyoruz.

Ofis çalışanları mavi kontrollü camları tercih etmeli

Ofis çalışanları bilgisayarların ve cep telefonu ekranlarının yaydığı mavi ışıktan korunmak için “mavi kontrollü” camlar kullanmalıdır.

Polis veya askerler darbeye dayanıklı cam ve çerçeve seçmeli

Polis veya askerler de darbeye dayanıklı cam ve çerçeve seçmeli. Güneşte koyulaşan fotokromik camlar bu meslek gruplarının açık havada da rahat görüşünü sağlar.

Öğretmenler sınıfın en arkasında oturan öğrenciyi net gösterecek camları tercih etmeli

Öğretmenler hem sınav kâğıtlarını hem bilgisayarı hem de sınıfın en arkasında oturan öğrenciyi net gösterecek bir gözlük camı kullanmalıdır. Burada yaş da çok önemli bir faktördür. Kırk yaşın altında tek odaklı bir cam, tüm bu mesafeleri net gösterirken, kırk yaştan sonra ancak progresif yani uzak ile yakının bir arada olduğu bir cam bu mesafelerin tamamını net gösterir.

Diş hekimlerinin tercihi yakın ve orta mesafeyi net gösteren camlar olmalı

Diş hekimleri çalışırken yakın ve orta mesafeyi net gösteren bir cam seçmeli.

Ressamlar renk algılarını bozmayacak camları kullanmalı

Ressamlar her mesafeyi net gösteren bir cam seçmeli. Renk algılarını bozmamak için fotokromik veya renkli cam seçmemeli.