Her gün 2 bardak süt içmek laktoz intoleransını önlüyor

Uzmanlar, Laktoz intoleransının giderilmesi için çocuklarda süt içme alışkanlığı geliştirilmesi gerektiği uyarısında bulundu. İnsan vücudu için besleyici değeri çok yüksek olan süt, çocukluk dönemi itibariyle düzenli alınmadığında gelişim bozukluğuna ve laktoz şekerinin vücutta parçalanamaması sonucu laktoz intoleransı oluşumuna neden oluyor. Uzmanlar laktoz intoleransının önlenmesi için çocukların her gün 2 bardak süt içmesinin gerekliliğini vurguluyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, laktoz intoleransı vakalarının en büyük sebebinin düzenli süt tüketilmemesinden kaynaklandığını kaydetti. İnanç, “Çocukluk döneminde süt tüketiminin düzenli olmaması halinde vücudun ürettiği laktaz enzimi azalır. Ayrıca, uzun süre süt tüketmemiş kişilerde sütün içerdiği laktozun sindirimini sağlayan enzimler salgılanma yeteneğini kaybetmeye başlar ve laktoz intoleransıyla karşılaşılabilir. Türkiye’de maalesef yeterince süt tüketilmediği için bu sorun 5 kişiden birinde karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

Sütün içerisinde yer alan iyot, demir, çinko, folik asit, B-12, B-6, E ve A vitamin ve minerallerinin eksikliği çocukların zihinsel gelişimini direkt olarak etkilediğini vurgulayan İnanç, zihinsel gelişimde oluşan geriliklerin vitamin ve mineral yetersizliğinin önlenmesi ile ortadan kalkmasına yardımcı olacağını kaydetti. İnanç: “Özellikle laktoz intoleransı rastlanan çocuklarda süt tüketimi kesinlikle bırakılmamalı, aksine yarım çay bardağı ile başlayıp her gün artan oranlarda süt düzenli olarak başka besinlerle birlikte tüketilmelidir” dedi. İnanç, ebeveynlerin çocukların yanında süt içmelerinin ve bu konuda rol model olmalarının, alışkanlık edinmelerinde kolaylık sağlayacağını belirtti.