“Hiç öyle biri değil” demeden önce bir kez daha düşünün!

Kişiler arasındaki iletişimin seyrini, ilk tanışmalar belirliyor. Karşı taraf için bir izlenim oluştururken, çoğu zaman kişinin sadece bir yönünü dikkate alarak, genel tutum ve tavırlarını buradan yola çıkarak değerlendirme hatasına düşebiliyoruz. Nörolog Dr.Mehmet Yavuz, ”Hale Etkisi” olarak açıklanan bu davranışın, kişileri yanlış değerlendirmemize yol açtığını vurgulayarak, konu ile görüşlerini aktarıyor.

Dış görünüşün kararlarımıza etkisi…

Çoğu genel yargımızın dış görünüme göre oluştuğu bir dönemde yaşıyoruz. Öyle ki iş hayatından gündelik hayata, pek çok alanda bu durumun etkilerini görebiliyoruz. İş yaşamında “prezentabl” olarak kullanılan tabir de bu durumun bir kanıtı niteliğindedir. Gündelik yaşamda; düzgün ve temiz giyinen birinin iyi biri olduğuna kanaat getiririz. Bu durum hale etkisini açıklarken, tam tersi birinin ise kötü, tehlikeli ya da serseri olduğuna dair vardığımız yargılar ise boynuz etkisini açıklamaktadır. Bir diğer örneği de aşık olunduğu zaman görebiliyoruz. Kişiler güzel, çekici ya da sempatik bulduklarına güvenmekte ve onların, her yönüyle iyi olduklarına inanmaktadırlar

Konu hakkında yapılan bilimsel çalışmalar da durumu kanıtlar niteliktedir. Bu çalışmalardan ilki, içeriği aynı olduğu halde farklı notlar alan sınav kâğıtları ile ilgilidir. Bu araştırmada sınav kâğıtları biri güzel, diğeri kötü el yazısıyla iki kopya olarak hazırlanmıştır ve değerlendirmesi için sınav okuyacak gruplara dağıtılmıştır. Sonuç olarak, içerikleri aynı olmasına rağmen güzel yazılı kâğıtların daha yüksek not aldığı gözlemlenmiştir.

Markalaşmanın algı üzerindeki etkisi…

Hale etkisi güzel görünenin tek yönlü olarak değerlendirilmesine yol açarken ayrıca, tarafsız değerlendirmeye de ket vurur. Bir yere iş başvurusunda bulunurken isim yapmış yerler önceliğimiz olur. Bilinirliği bize güven verir ve her yanı ile oradaki sistemin iyi işlediğine inanırız. Fakat markalaşmış yerlerin bilinirliği, kalitesini ve işleyişi hakkında bizlere sağlıklı bir öngörü sunmada yeterli değildir. Bu tip işletmeler hakkında karar sahibi olabilmek için iç işleyişi, çalışma prensipleri gibi durumların bizzat tecrübe ederek karar vermek, kişilere doğru bir değerlendirme imkânı verir.

Bilinirliği pekiştiren araçlardan reklam çalışmaları, markaların logo tasarımı gibi pek çok etken, algı yönetiminde ön plana çıkıyor. Pazarlama kampanyalarında kullanılan görsellerin, ön plana çıkarak fikirlerimizi şekillendirdiği ve bizdeki bilinirliği arttırdığı bir gerçektir. Bu tür pazarlama stratejileri de hale etkisinin geçerliliğini kanıtlar niteliktedir.

Aşkın gözü kördür…

Hale ve boynuz etkisini açıklarken “algıda seçicilik” kavramından bahsetmek yerinde olacaktır. Algıda seçicilik; fotoğraftaki objenin birebir algılanmaması, yorumlarımızla şekillenerek bir kanaate varmamızdır. Yani bir nevi, nasıl istersek öyle görmektir. Bu durum başka bir tanımla tüm insanlarda bulunan psikolojik bir yansımadır.

Aşık olunduğunda, sıklıkla algıda seçicilik yaşanıyor. Birine değer verdiğinizde onun hep iyi yönlerine odaklanıp, yanlış davranışlarını çoğu kez görmezden gelebiliyoruz. O kişinin, bazı özellikleri nedeni ile bizde oluşturduğu olumlu duyguları yok etmemek için çaba sarf ediyoruz. Bir kişiyi sevmediğimiz zaman ise o gördüğümüz olumsuz özelliklerden yola çıkarak bütünü ile “kötü” algısına sahip olabiliyoruz. Bu gibi durumlarda ya yanlış kişilere güveniyoruz ya da yargısız infazlarda bulunarak karşı tarafa haksızlık edebiliyoruz. Boşuna “Aşkın gözü kördür” dememişler. Bu yüzden özellikle evlilik sürecinde adayların, aile büyükleri tarafından değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Evliliğe adım atan çiftlerin, ailedeki tecrübeli kişiler tarafından incelenmesi ve yorumlanması gereklidir. Zira aile büyükleri, başka açılardan tarafsız, objektif bir şekilde olaya yorum katabileceklerdir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey, karşılaştığımızı kişileri, duygularımızı dışarda bırakarak, olduğu gibi değerlendirmektir. Her şeyin göründüğünden farklı olabileceğini, görünenin arkasında başka bir manzara olabileceğini daima hatırlamalıyız.