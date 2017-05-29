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Hindistan’da Zika vakası tespit edildi

Hindistan’da Zika vakası tespit edildi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

DSÖ, ülkede ilk Zika vakasına kasım ayında rastlandığını, şu ana kadar 3 kişide virüsün tespit edildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hindistan’da ilk defa Zika vakalarına rastlandığını bildirdi.

DSÖ’den yapılan açıklamaya göre, Hindistan Sağlık Bakanlığı, Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde, ilk kez kasım ayında bir kişide, şubat ayında da 2 kişide Zika hastalığını tespit etti.

Vakalardan birinde 64 yaşında bir erkeğin, 2’sinde de 24 ve 34 yaşlarında 2 hamile kadının virüs taşıdığı belirlendi.

Açıklamada, bulguların Zika virüsünün düşük seviyede yayıldığını gösterdiği ifade edilerek, ülkede gelecekte yeni vakalar olabileceğinin öngördüğü kaydedildi.

Hindistan hükümeti ise Zika virüsü taşıyan bu kişilerin iyileştiği ve paniğe gerek olmadığı açıklamasında bulundu.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi Direktörü Dr. Soumya Swaminathan, yerel bir televizyona verdiği demeçte, 3 hastanın da virüsü yerel şekilde kaptığının anlaşıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, tüm eyalet yönetimlerinden hastalığın salgın haline dönüşmesinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

İlk kez 1947’de Uganda’nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanan virüs, Mayıs 2015’te Brezilya’da yeniden ortaya çıkmıştı. Zika virüsünün bulaştığı çoğu insan hafif şekilde hasta olurken, virüs hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde “nörogelişimsel bozukluğu” ifade eden “mikrosefali”ye neden oluyor.


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