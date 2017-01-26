‘Hızlı Antijen Testi’ uygulanmaya başladı

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, Sağlık Bakanlığınca gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için ülke genelinde uygulamaya konulan Hızlı Antijen Testi’nin (HAT), hastaların doğru şekilde tedavi edilmesi açısından güzel bir uygulama olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, gribal enfeksiyonlarda gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için ülke genelinde uygulamaya konulan testlerden HAT’tı Erzurum’daki hastanelerde de uygulamaya başlandığını belirterek, HAT’ın kentteki hastanelere dağıtıldığını ifade etti.

Kış döneminde görülen gribal enfeksiyonların yüzde 85’ini virüslerin oluşturduğunu aktaran Erdoğan, “Gribal enfeksiyonların yüzde 15’lik kısmı bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlar olup, bunlar oluşturduğu etkene göre antibiyotik tedavisi gerektirmektedir. Ancak bunların viral mi bakteriyel mi ayrımı zor olduğu için birçok hekim arkadaşımız sonrasında üzerine binebilecek bakteriyel enfeksiyonu da düşünerek ya da hastanın da zorlamasıyla gereksiz antibiyotik kullanımına girmekte. Bu gereksiz antibiyotik kullanımının öngörülemeyen birçok yan etkileri var. O nedenle gerekmedikçe antibiyotik kullanmamak gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıkça gönderilen HAT’tın özellikle bakterilerin yaptığı “A Grubu Streptokok” denilen enfeksiyonlarda uygulanacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti.

“HAT ile hastanın boğazından alınacak sürüntü pozitif çıktığında antibiyotik kullanımı yüzde 100 garanti olacak. Test pozitif çıkmazsa hastanın sadece normal tedavilerini yapmamıza olanak sağlanacak. Vatandaşlarımızın bu konularda daha iyi bilgi sahibi olmaları için tüm sağlık kuruluşlarına bakanlığın afişlerini astık ve broşür dağıttık.”

Erdoğan, test sonuçlarının ise 5 dakika gibi kısa bir sürede görülebildiğini sözlerine ekledi.