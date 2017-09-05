İngiltere’de üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı şikayetleri 10 kat arttı

İngiltere’de yapılan bir araştırma, 10 yıl öncesine göre üniversitelere ruh sağlığı şikayetiyle başvuran öğrencilerin sayısının 5 kat arttığını ortaya koydu. Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre 2015-2016 yıllarında İngiltere’de üniversite birinci sınıfta okuyan 15 bin kişi ruh sağlığıyla ilgili şikayette bulundu. 2006 yılında bu rakam 3 bindi. Özellikle kadın öğrenciler arasında bu oran artıyor. 2009-2010 yıllarında erkek ve kadın öğrenciler arasında %0,5 oranında öğrenci ruh sağlığıyla ilgili şikayette bulunurken bu oran 2015’te erkekler arasında %1,4’e, kadınlar arasında ise %2,5’e yükseldi.

Rapor aynı zamanda bu şikayetlerin kaydedilenden yüksek olmasının beklenmesi gerektiğini ekledi. Çoğu üniversitede danışmanlık hizmetlerine talep artarken kimi üniversitelerin buna yanıt vermekte zorlandığı, bazı ünviversitelerde dört öğrenciden birinin ya danışmanlık hizmeti aldığı ya da almayı beklediği kaydedildi.

Eğitim masrafları ve istihdam piyasası

Araştırmayı yapanlar, şimdiki neslin önceki kuşaklara göre artan eğitim masrafları yüzünden daha çok stres altında olduğunu ve istihdam piyasasındaki rekabetin öğrenciler üzerindeki baskıyı artırdığını aktardı. Üniversitelerde eskisine nazaran daha çok 18 yaşında öğrencinin olması ise genel olarak gençlerde ruh sağlığı hastalıklarının çoğaldığına işaret ediyor.