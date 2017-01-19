İnsanların ölüm zamanını tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi

Yeni yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, kullanıma giren bir yapay zeka programının kalp rahatsızlığı olan kişilerin ne zaman öleceğini tahmin edebildiği görüldü. Yazılım kan testlerini analiz etmeyi ve kalp atışını takip etmeyi öğrendi. Böylece toplanan verilerle kalbin ne zaman duracağı tahmin edilebiliyor. Araştırmayı gerçekleştiren, ‘nden (MRC) bir grup bilimci, bu teknolojinin hastaların hayatını kurtarabileceğini ifade etti. Araştırma sonuçları Radiology dergisinde .

Çalışmayı yürüten araştırmacılar akciğer hipertansiyonu olan hastalar üzerinde inceleme yapıyordu. Akciğerlerdeki yüksek kan basıncı, kalbin bazı kısımlarına zarar veriyor. Bu hastalığa yakalanan hastaların yaklaşın üçte biri, teşhisten sonra 5 yıl içinde yaşamını yitiriyor. İlaçlar, damarlara direkt enjekte edilen iğneler ve akciğer nakli ile bu hastalık tedavi edilmeye çalışılıyor. Ancak doktorların hastanın ne kadar yaşamı kaldığına dair bir bilgi sahibi olması, hangi tedavi yönteminin uygulanacağını seçmek için çok önemli.

Yapay zeka programı nasıl çalıştı

Yazılıma 256 hastanın kalp emarı ve kan testi sonuçları gösterildi. Her kalp atışında hastaların kalbinin 30 bin farklı noktasındaki hareketler ölçüldü. Bu veriler, 8 yıllık hasta kayıtları ile birleştirildiğinde yapay zeka hangi anormalliklerin hastanın hayatını kaybedeceğine işaret ettiğini algılayabilir hale geldi. Yazılım beş yıl sonrası için tahminlerde bulunabiliyor. Doktorlar tecrübelerine ve verilere dayanarak tahmin yaptığında, bir yıl sonra hangi hastanın halen hayatta olacağını yüzde 60 oranında doğru tahmin ederken, yapay zeka bu konuda yüzde 80 oranında başarı sağladı.

Kişiye uygun tedavi

Araştırmacılardan Dr. Declan O’Regan “Yapay zeka gerçekten kişiye göre tedavi sunmanıza imkan veriyor. düzinelerce farklı test sonucunu inceleyerek, her hastaya ne olacağını oldukça isabetli bir şekilde tahmin edebiliyor. Böylece yoğun bakıma ihtiyaç duyanları tespit edip en uygun tedaviyi uygulayabiliyoruz” diye konuştu.

Ekip yazılımı diğer hastanelerdeki hastaların verileri üzerinde de denedikten sonra doktorların kullanımına sunmak istiyor. Araştırmacılar ayrıca diğer kalp durması durumlarında da bu teknolojinin ne derece kullanılabileceğini belirlemek istiyor.

Dr. Mike Knapton “Bilgisayar yazılımının klinik uygulamalardaki bu etkileyici kullanımı doktorlara gelecekte hastaların doğru şekilde tedavi edilmesi konusunda yardımcı olacak. Hangi hastanın durumunun kötüye gittiği ve bir akciğer nakline ihtiyaç duyduğu belirlenebilecek. Bir sonraki adım bu teknolojiyi daha fazla hastanede test etmek” dedi.