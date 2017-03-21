Isparta Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Resmi açılışı 24 Mart’ta Başbakan Yıldırım’ın da katılacağı törenle yapılacak Isparta Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hayalim” dediği şehir hastanelerinden biri olan ve resmi açılışı 24 Mart’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı törenle yapılacak Isparta Şehir Hastanesinde, hasta kabulüne başlandı.

Isparta’da yapımına AKFEN Holding tarafından 2 yıl önce başlanan, 225 bin metrekare alana kurulu Isparta Şehir Hastanesinin inşaatının tamamlanmasının ardından hasta kabulüne başlandı. 4 bloktan oluşan ve 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı hastane, 1 milyar 150 milyon liraya mal oldu.

Sağlık hizmetleri dışında tüm hizmetlerin 25 yıl boyunca AKFEN tarafından verileceği hastane, 25 yıl sonra tümüyle Sağlık Bakanlığına devredilecek. 755 yataklı hastanede, 167 poliklinik, 20 ameliyathane, 131 yataklı yoğun bakım, 35 yataklı fizik tedavi ünitesi, 26 yataklı hemodiyaliz ünitesi, 35 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve hava ambulanslarının iniş ve kalkış yapabileceği heliport yer alıyor. Hastanede ayrıca, her odada Kur’an-ı Kerim ve seccade bulunuyor.

“Yaklaşık 1 milyar lira düzeyinde bir yatırımı konuşuyoruz”

TBMM Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklama, Türkiye’nin 3’üncü şehir hastanesinin poliklinik hizmetlerine başladığını söyledi. Isparta’daki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların sorunsuz şekilde şehir hastanesine taşındığını ifade eden Bilgiç, emeğe geçenlere teşekkür etti.

Şehir hastanesinin uzun uğraşlar sonunda Isparta’ya kazandırıldığına değinen Bilgiç, “Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın bize büyük destekleri oldu. Hem şahsım hem de Isparta adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Isparta’ya yakışır bir hastaneye kavuştuk.” dedi.

Isparta’nın “tek kalemde” gördüğü en büyük yatırımın Isparta Şehir Hastanesi olduğuna dikkati çeken Bilgiç, şu değerlendirmede bulundu:

“Yaklaşık 1 milyar lira düzeyinde bir yatırımı konuşuyoruz. Ancak burada vatandaşımızın zihnini bulandırmak adına birtakım şeyler söyleniyor. Paralı hastane, özel hastane gibi şeyler söylüyorlar. Bunların hiçbiri doğru değil. Burası şehir hastanesidir ama devlet hastanesi statüsündedir. Devletimizin yaptırmış olduğu bir hastanedir. Bütün ekipler, devletimizin kadrosudur. Tüm vatandaşlarımız, para vermeden tüm hizmetlerden faydalanacak.”

“Sorunumuz yok”

Isparta Şehir Hastanesi Genel Müdürü Uğur Kılınç da Isparta Şehir Hastanesinin kamu-özel ortaklığı sistemiyle yapılan 15 hastaneden biri olduğunu söyledi.

AKFEN olarak 15 hastaneden 3’ünün inşasını üstlendiklerini dile getiren Kılınç, yapımına 2014 yılında başlanan Isparta Şehir Hastanesinin tamamlandığını ve 18 Mart’ta diğer kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde kalan hastalarının nakillerinin yapıldığını aktardı. Kılınç, hiçbir sorunun olmadığını, her şeyin istedikleri gibi gittiğini dile getirdi.