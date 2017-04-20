İstenmeyen dövmeleri Q-anahtarlı lazer ile sildirmek mümkün

Siz de büyük bir hevesle yaptırdığınız dövmenizden sıkıldınız mı? Üzülmeyin, çaresiz değilsiniz! Q-anahtarlı lazer sistemleri yüksek enerjili kısa atımları sayesinde ciltte iz bırakmadan ve çevredeki normal dokulara zarar vermeden dövmenin silinmesini sağlıyor. Bu uygulamalar uzman ellerde yapıldığında, dövmeleri etkin şekilde silerken, komplikasyon riskini de minimuma indiriyor. Sembol, isim veya harf… günümüzde oldukça trend olan dövme yaptırmanın nedeni çoğu zaman duyguları, yaşam tarzını veya kişilik özelliklerini dışa vurmak, kimi zaman ise vücutta oluşan bir izi veya lekeyi kamufle etmek oluyor. Büyük bir heves ve özenle yaptırılan dövmelerin hayat boyunca vücutta taşınması arzu ediliyor.

Ancak kişisel, sosyal veya iş hayatında değişim ya da eşten ayrılık gibi çeşitli etkenler nedeniyle dövmelerden bir an önce kurtulmak da istenebiliyor. İşte bu noktada devreye giren Q-anahtarlı lazer sistemleri dövme silinmesinde güçlü bir seçenek oluşturuyor.

Çevredeki dokulara zarar vermiyor

Q-anahtarlı lazer sistemlerinde yüksek enerji tek bir güçlü kısa atımla hedefe (dövme pigmenti) veriliyor ve hedefte ısı yoluyla ani parçalanma oluşturuluyor. Çok küçük parçalara bölünen dövme pigmenti de vücudun bağışıklık mekanizmasında yer alan hücreler tarafından uzaklaştırılıyor ve yok ediliyor.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz, konu ile ilgli kapsamlı bilgiler verdi: “Q-anahtarlı lazer sistemleri sadece istenen hedefe yönelik lazer ışını vermeleri sayesinde çevredeki normal doku hasarının da en az düzeyde olur. Bu sayede istenmeyen yan etkilerin gelişmesi de azalır.

Tüm renklerde kullanılabiliyor

Q- anahtarlı lazerlerin dalga boylarına göre farklı türleri mevcut. Bazıları siyah, mavi ve yeşil renkli dövmelerin silinmesinde etkili olurken, diğerleri ise kırmızı, turuncu ve sarı renklerde etkili oluyor. Çok renkli dövmelerde işlemin etkili olabilmesi için birden fazla Q- anahtarlı lazer sisteminin seri seanslar halinde kullanılması gerekir. Siyah dövmeler genellikle çeşitli renklerdeki dövmelerden daha iyi yanıt veriyor.

Aynı şekilde amatör dövmelerden profesyonel dövmelere nazaran daha iyi sonuç alınıyor. Eski dövmelerde de yeni dövmelerden daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Daha önce kimyasal peeling veya dermabrazyon ya da salabrazyon yöntemi uygulanmış dövmeler ise lazer uygulamasına daha dirençli oluyor ve dövmenin tam olarak silinmesi zorlaşıyor.

Seanslar hangi sıklıkta uygulanıyor?

Uygulama sırasında beklenen yanma, iğnelenme, sızlama veya ağrı gibi hislere tolerans kişiden kişiye değişiyor. Ağrıya toleransı olmayan kişilerde uygulamadan 30-60 dakika önce lokal anestezik kremlerle deri uyuşturuluyor. Seans aralıkları dövmenin büyüklüğüne, uygulama bölgesine ve renk çeşitliliğine göre 4-8 hafta; seans süresi 10-40 dakika, toplam seans sayısı ise 8-10 arasında değişiyor.

Seans sonrasında ciltte sızlama hissi, kızarıklık, deri altı kanama, su kabarcığı oluşumu, kabuklanma ve geçici koyu lekelenme gelişebiliyor. Ancak bunlar iyi bir bakım ile zamanla geriliyor. Tecrübeli ellerde ve kişinin tüm önerilere uyması durumunda enfeksiyon, beyaz lekelenme ile kalıcı iz gibi yan etkiler son derece nadir görülüyor.

Güneşten korunmak çok önemli

Tüm lazer uygulamalarında olduğu gibi Q-anahtarlı lazerde de işlemden 4 hafta önce başlamak ve son seanstan 2-3 ay sonrasına dek devam etmek üzere güneşten mutlaka korunmak gerekir. Aksi halde kalıcı lekelenme gibi sorunlar gelişebiliyor ve seansları ötelemek gerekiyor. Bunun için yüksek koruma faktörlü (en az SPF 50) güneşten koruyucu kremleri günde birkaç kez kullanmak ve solaryumdan kaçınmak çok önemli.

İşlem sonrasında bunları yapmayın