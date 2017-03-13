İyi huylu prostat büyümesi böbrek yetmezliğine neden olabilir!

Her erkekte yaşın ilerlemesiyle birlikte değişen hormonal düzey, prostat bezinde bir takım büyümeler meydana getirebiliyor. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) idrar yapmayı zorlaştıran bir sorun olmakla birlikte genel olarak kişilerin sosyal ve psikolojik yaşantısını olumsuz yönde etkilese de, hayati bir tehlike yaratmıyor. Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Ekici, iyi huylu prostat büyümesi hakkında bilgi verdi.

Her prostat büyümesi idrar şikayetine neden olmayabilir

Her erkekte yaşlanmayla değişen hormonal düzenin etkisiyle prostat bezinde iyi huylu büyüme meydana gelmektedir. Bu büyüme prostatın sadece iç bölgesindeki dokuda gelişir. Prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) 60 yaşındaki erkeklerin %50’sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise %90’ında beklenen bir sonuçtur. Fakat her prostat büyümesi idrar şikayetlerine neden olmayabilir.

Bu nedenle prostatın büyümesi tek başına önemli değildir. Burada önemli olan mesanenin rahatça idrarı boşaltmasına engel oluşturacak şekilde, idrar yolunu sıkıştıran prostat dokusundaki büyümenin varlığıdır. Eğer büyüme hep dış tarafa doğru olursa hastada idrarla ilgili hiçbir yakınma görülmeyebilir.

İyi huylu prostat büyümesi kanserle karıştırılmamalı!

İyi huylu prostat büyümesinde bilinmesi gereken en önemli konulardan biri; prostat büyümesi bir çeşit kanser değildir ve kanser gelişimi için bir zemin hazırlamaz. Bunlar iki ayrı hastalıktır, biri diğerinin nedeni olamaz. Fakat aynı prostatta hem iyi huylu prostat büyümesi hem prostat kanseri birlikte bulunabilir. Bu nedenle prostat büyümesi tedavisi verilmeden önce beraberinde prostat kanseri bulunmadığına mutlaka emin olunmalıdır.

İdrarda sıklıkla sorun yaşıyorsanız

İyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda sık idrara gitme (gece ve gündüz), gece idrar yapmak için sürekli uyanma, idrar yaparken yanma hissi, ani idrar yapma isteği, idrar kaçırma, idrar yapmaya başlamada zorlanma, zorlanma veya ıkınma, kesik kesik idrar yapmak, idrar yaparken çatallanma, idrarın sonunda uzun süren damlama, idrar yaptıktan sonra mesanenin tamamen boşalmadığı hissi ve idrarda kan görülmesi gibi durumlar hastalığın başlıca belirtileri olarak öne çıkmaktadır.

Erken teşhis başka hastalıklara zemin hazırlanmasını önleyebilir

Şikayetlerin uzun zaman süreci içerisinde yavaş yavaş gelişmesi ve bu şikayetlerin hastalar tarafından yaşlılığın doğal bir seyri olarak algılanması, hastanın hekime geç başvurmasına ve bu nedenle de hastalığa bağlı komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

İyi huylu prostat büyümesi böbrek yetmezliğine neden olabiliyor

İyi huylu prostat büyümesinde erken teşhiste geç kalınmakla birlikte tedavide de geç kalınırsa, kişide mesanede fonksiyon bozukluğu, idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonu, mesane taşları ve ani olarak hiç idrar yapamama durumu sonucu böbrek yetmezliği gelişebilmektedir.

Prostat büyümesinin teşhisinde ayrıcı tanı yöntemleri kullanılıyor

İdrar ile ilgili şikayetlere neden olabilecek BPH dışında başka pek çok hastalık vardır. Bunların başında prostat kanseri, mesane kanseri, idrar yolu darlıkları, taş hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları, mesanenin nörolojik hastalıkları, şeker hastalığı ve bazı ilaçlar gelmektedir. Bu nedenle uzman doktorun yapacağı yerinde sorgulama, fizik muayene ve özel tetkiklerle yapılacak ayırıcı tanı, tedavi öncesi oldukça önemli bir aşama olmaktadır. Sonuç olarak tedavinin başarısı doğru tanı ve doğru tedaviye bağlıdır.

Hastalığın tedavisinde genel olarak cerrahi yöntem tercih ediliyor

Her hasta için tedavi yöntemi belirlenirken prostatın büyüklüğü ve büyüme tipi, mesanenin etkilenip etkilenmediği yanında hastanın şikayetlerinin derecesi, yaşı ve başka hastalıkların varlığı da dikkate alınır. Yakın takip, ilaç tedavileri ve cerrahi tedaviler iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde uygulanan başlıca yöntemleridir. Günümüzde daha çok kapalı prostat ameliyatı olarak bilinen TUR-Prostat ameliyatı altın standart tedavi olarak yapılmaktadır.

Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda nüks riski oldukça düşük!

Hastalar ilaç tedavilerine yeterli cevap vermediklerinde veya klinik durumları gerektirdiğinde doğrudan cerrahi tedaviye yönlendirilebilir. Hasta ve doktor önerilen cerrahi yöntemleri faydaları ve riskleri açısından karşılıklı olarak konuşmalı ve hastaya en uygun yönteme karar vermelidir. BPH tedavisinde en etkili ve kalıcı yöntem cerrahi yöntemlerdir. Cerrahi yöntemlerle prostatın idrar yolunu tıkayan büyümüş kısmının tamamı alınır. Cerrahi tedavi uygulanan hastaların uzun bir süre yeniden ameliyat olma riskleri çok düşüktür.

Cerrahi tedavi uygulanması gereken durumlar

Hastanın hiç idrar yapamaz hale gelmesi

İlaç tedavisine ve minimal invaziv yöntemlere yeterli cevap vermeyen hastalar

İdrarda devam eden kanama olması

Büyümüş prostatın yaptığı tıkanıklığa bağlıidrar kesesinde taş oluşmuş olması

Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek

İdrar yolunda uzun süre devam eden tıkanıklığa bağlı böbrek yetmezliği gelişmesi