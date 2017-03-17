Fortune Dergisi, “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri”ni açıkladı. Johnson & Johnson’ın ilaç grubu Janssen 4. kez dünyanın en beğenilen ilaç şirketi seçildi. 1.500’den fazla şirketin 9 farklı kritere göre değerlendirildiği listede Janssen, bu yılda yine birinciliğe imza attı. Janssen, bu birincilik ile art arda 4. kez “Dünyanın En beğenilen İlaç Şirketi” olarak seçilirken bu yıl belirlenen 9 kriterin dokuzunda da sektör birincisi oldu. Janssen Türkiye Genel Müdürü Maria Fernanda Prado, 4 yıl üst üste “En Beğenilen İlaç Şirketi” seçilmeleri ile ilgili olarak şunları söyledi: “Janssen olarak, “En Beğenilen İlaç Şirketi” seçilmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu unvana dört yıl art arda layık görülmek ve bu pozisyonumuzu korumak bize ayrı bir sorumluluk daha yüklüyor.

Janssen Türkiye olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte “Daha Sağlıklı Türkiye için yenilikçi çözümleri birlikte geliştiriyoruz” vizyonumuz ve sürdürebilirlik anlayışımız ile bu unvana layık olmaya devam etmek için var gücümüzle ilerleyeceğiz. Şirketimiz çalışanlarınca her kelimesine inanarak yolumuza devam ettiğimiz Andımız’da belirtildiği gibi hizmet ettiğimiz kişilere karşı olan sorumluluklarımızı önceliklendiriyoruz. Gösterdiğimiz bu çabaların takdir edilmesi çok mutluluk verici.

1983 yılından bu yana gerçekleştirilen Fortune En Beğenilenler Listesi, kurumlar için itibari belirleyecek bir karne niteliği taşımaktadır. Bu listeyi belirlemek üzere toplamda 3.800 yönetici, yönetim kurulu başkanı ve hisse senedi analisti; insan yönetimi, varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım, ürün / hizmet kalitesi ve küresel rekabet gibi unsurları değerlendirerek şirketlerin itibarını belirlemek için tercih yapıyor. Johnson & Johnson ise 32 yıldır ”Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde yer almaktadır.

Johnson & Johnson grubuna 1961 yılında katılan Janssen Pharmaceutica, 1994 yılında Cilag şirketiyle birleşerek Janssen-Cilag adını almıştır. Johnson&Johnson bünyesinde faaliyet gösteren Janssen-Cilag, 10 Eylül 2010 tarihinden itibaren Janssen adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Janssen dünyanın önde gelen yenilikçi ve Ar-Ge odaklı sağlık şirketlerinden biridir. Janssen, psikiyatri, onkoloji, algoloji, enfeksiyon, iç hastalıkları, nöroloji, dermatoloji, diyabet ve immünoloji alanlarında insan sağlığının iyileştirilmesi için Ar-Ge, pazarlama ve satış faaliyetleri gerçekleştirmektedir.