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Kalp atış hızı kameralarla ölçülecek

Kalp atış hızı kameralarla ölçülecek Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Japon elektronik firması Panasonic, kamera tarafından görüntülenen kişinin kalp atış hızını ölçmeye yarayan bir teknoloji geliştirdi. Yöntem, kalp atış hızının yanı sıra tansiyon ve stres seviyesini de ölçülebiliyor.

Japan Today isimli online haber sitesinde yer alan habere göre, “Temassız Yaşamsal Algılama” olarak adlandırılan teknoloji sayesinde kamera tarafından görüntüsü kaydedilen kişinin kalp atış hızı ölçülebiliyor.

Panasonic’ten yapılan açıklamada, hareket halindeki bir sporcunun kalp hızını hesaplamak için geliştirilen teknoloji ile görüntülenen kişinin tansiyon ve stres seviyesinin de ölçülebilmesinin mümkün olacağı belirtildi.

Geliştirilen yazılımın, kalp atış hızını, görüntülenen kişinin cildinde oluşan ışık yansımalarını izleyerek hesapladığı kaydedilen açıklamada, “Bunu, yalnızca yüzde değil, aynı zamanda görünen tüm bölgelerde kullanmak mümkün. Biz yüzü kullandık çünkü bu bölge, vücudun diğer bölgelerine göre daha ortada.” ifadeleri kullanıldı.

ÇALIŞANLARIN STRESİNİ ÖLÇMEK İÇİN DE KULLANILMASI AMAÇLANIYOR
Ayrıca, bu teknoloji için özel bir kameranın kullanılmasına gerek olmadığı, standart bir internet kamerasının bile yeterli olduğu kaydedildi.

Panasonic’in, bu teknolojiyi geliştirerek 2018 yılında pazarlaması beklenirken, yazılımın sporun yanı sıra çalışanların stresini ölçmek amacıyla çağrı merkezlerinde de kullanılması planlanıyor.

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