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Kalp krizi ve inme riskini saptayan yeni bir kan testi

Kalp krizi ve inme riskini saptayan yeni bir kan testi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Kalp krizi riski kan testiyle belirlenecek! Yeni test, kandaki seramid seviyesini ölçüyor. Seramidler, kolesterole benzeyen yağlar ama kolesterolün aksine biyolojik olarak son derece aktifler. Habere göre; Uzman Dr. Jeff Meeusen, seramidlerin kötü kolesterol olarak bilinen LDL’nin damar çeperine geçmesini sağladığını söylüyor. Seramidler damar çeperine geçince plak oluşturmaya başlıyor.

Bu da damarları sertleştirip daraltıyor ve kalp krizi ya da inme riskini artırıyor. LDL seviyesi çok düşük olsa bile seramid testi, ilerleyen yıllarda kalp krizi ya da inme riskinizin yüksek olup olmadığını belirliyor. Dr. Meeusen, hastaların yaşam tarzı değişikliklerinin sonuçlarını sadece altı hafta içinde hissettiklerini, bunun da sağlıklarına dikkat etmeleri için teşvik edici olduğunu söylüyor.(Amerika’nın Sesi)


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