‘Kalp krizi riskini azaltan’ yeni ilaç

Yaklaşık 40 ülkede, 10 bin hastanın dört yıl boyunca izlenmesiyle yapılan bir araştırmada, anti-enflamatuar ilaçların kalp krizi ve felç riskini azalttığı sonucuna varıldı.

Çalışmayı yapan uzmanlar, canakinumab adlı ilacın denendiği araştırmadaki bulgularının, kolestrolü düşürmek için kullanılan statinlerin keşfinden bu yana en önemli buluş olduğunu söylüyor.

Araştırmaya katılan hastalar arasındaki tekrar kalp krizi ve felç riskinin yüzde 15 azaldığı belirtildi. Bazı uzmanlarsa, ilacın etkinliğini, yan etkilerini ve maliyetini sorguluyor.

Ancak İngiltere Kalp Vakfı “heyecan verici ve uzun süredir sonuçları beklenen araştırmanın” yaşam kurtarmaya yardımcı olabileceğini belirtti.

Eklem iltihabı ilacı

Kalp krizi geçiren hastalara, tekrar kriz yaşanması riskini azaltmak için düzenli olarak kolestrol düşüren statinler kan inceltici ilaçlar veriliyor.

Araştırmada, neredeyse 40 ülkede, her üç ayda bir anti-enflematuar ilaçla tedavi edilen 10 bin hasta, dört boyunca incelendi.

Uzmanlar, kalp krizi ve felç riskindeki azalmanın, her iki ilacı alan hastalarda sadece statin alan hastalara kıyasla daha düşük olduğunu tespit etti.

Ancak aynı zamanda, canakinumab da alan hastalarda çok daha fazla, ölümcül enfeksiyon ve kan zehirlenmesine (sepsis) rastlandığı belirtildi.

Canakinumab, araştırmanın masraflarını da karşılayan ilaç firması Novartis tarafından eklem iltihabı tedavisi için geliştirilmişti.

Araştırmayı yürüten ekibin başkanı, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Paul Ridker, çalışmalarının “uzun bir yolculuktaki bir kilometre taşı” olduğunu söyledi ve tedavide yeni bir çığır açabileceğini vurguladı.

Ridker, “İlk kez, kesin olarak enflamasyonu engellemenin, kardiyovasküler riskleri azalttığını gösterdik ” dedi.

Ancak New England Tıp Dergisi adlı bilimsel yayında çalışmayı değerlendiren, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Rober Harrington ilacın etkilerinin “sınırlı” olabileceğini ifade etti.

Harrington, canakinumab adlı ilacın hastalarda düzenli olarak kullanılmasını etkisi tam olarak anlaşılana ve fiyatının düşürülmesine dek meşru olmayacağını belirtti.

İngiltere Kalp Vafkı’ndan Prof. Jeremy Pearson ise, kolestrol düşüren ilaçların tekrar kalp krizi yaşanması riskini düşürmede her zaman etkili olmayabileceğini söyledi ve “Çalışma, Canakinumab gibi piyasadaki anti-enflamatuar ilaçların, tekrar kalp krizi riskini azaltmak için hastalara verilebileceğini gösteriyor” dedi.