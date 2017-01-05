Kan bağışı çağrısı karşılıksız kalmadı

Kan stoklarının azaldığını söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık’ın çağrısına tepkisiz kalmayan çok sayıda vatandaş, Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne başvurarak bağışta bulundu.

Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Hasan Ergen, kış aylarında bağışçıların geçirdiği mevsimsel hastalıklar nedeniyle, kan bağışı sayısının genel olarak düştüğünü bildirdi.

Ancak Genel Başkan Kınık’ın çağrısına vatandaşların hemen cevap verdiğini anlatan Ergen, “Vatandaşlarımız Bölge Müdürlüğümüze akın etmeye başladı. Kan bağışında iki gündür gözle görülür bir artış oldu.” dedi.

“GÖSTERİLEN DUYARLILIKTAN MEMNUNUZ”

Bağışların daha da artacağını düşündüklerini ifade eden Ergen, şunları kaydetti:

“Merkez olarak Kocaeli, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce’de hizmet veriyoruz. Bölgede her gün gezici kan araçlarımızla bağışçılarımıza ulaşıyoruz. Ayrıca bu illerdeki merkezlerimize de bağışçılarımız kendileri ulaşıyor. Bizler vatandaşlarımızın gösterdiği bu duyarlılıktan oldukça memnunuz.”

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kan stoklarının “kırmızı alarm” seviyesine düştüğünü belirterek, bağış çağrısında bulunmuştu.