Kanser hastası deneysel tedaviyle iyileşti

Manchester Christie Hastanesinde akciğer kanseri tedavisi gören Bob Berry’nin ameliyatla akciğerindeki tümör alındı ancak kanser sıçradığı için ameliyat yetersiz kaldı. Daha sonra hastanede sıkı bir kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmesine rağmen olumlu sonuç alınamayan Berry’nin durumu kötüye gitti. Doktorlar 12 ila 18 ay ömrü kaldığını söyledi. Bu dönemde hastaneden kendisine önerilen deneysel bir kanser tedavisine dahil olmayı kabul eden Berry, yeni tedavi şekline . Uzun süreli tedavinin ardından 60 yaşındaki Berry, bugün kanserden tamamen arınmış durumda.

Tüm dünyada sadece 12 hasta üzerinde denenen bu tedavi yönteminin adının açıklanması için deneylerin tamamlanması gerekiyor. İlaç tedavisiyle bir arada kullanan bu yöntem, ilk kez Bob Berry’de başarılı sonuca ulaştı. Önümüzdeki dönemde Berry, sıkı bir kontrol altında tutulacak ve hastalığın nüksedip etmediği incelenecek. Deneyler sonucunda istenen başarı elde edilirse bu yeni tedavi yöntemi kanser hastaları için bir umut ışığı olabilir.

Tedavi ömrümü uzattı

Deneysel tedaviye minnettar olduğunu belirten Bob Berry, konu hakkında şunları söylüyor: “Üç yıl önce, 12-18 ay ömrüm kaldığı söylenmişti. Bu süreyi çoktan aştım ve kendimi iyi hissediyorum. Bu deney benim ömrümü uzattı ve bunun için çok minnettarım. Bu tarz deneyler önerilen herkes bu seçeneği ciddi şekilde değerlendirmeli.”

Bob’un Christie Hastanesindeki danışmanı Dr. Matthew Krebs: “Bob yer aldığı deneye çok olumlu tepki verdi. Son taramalarında vücudunda tümörün hiçbir izine rastlanmadı. Bob’u düzenli taramalarla takip etmemiz ve elde ettiğimiz sonucun ne kadar kalıcı olduğunu gözlemlememiz gerekiyor.

Bu tedavi, yeni bir ilaçla birlikte gerçekleştirildiği için hala yeni araştırmalar yapmamız ve Bob gibi yeni hastalar bulmamız gerekiyor. Çünkü kanser oldukça karmaşık bir hastalık ve her hasta tedaviye bu kadar iyi yanıt vermiyor.” şeklinde konuştu. Kaynak