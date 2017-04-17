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Kanser ilacında büyük vurgun!

Kanser ilacında büyük vurgun! Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Kanser ilaçlarında Avrupa’da yaşanan ani ve yüksek fiyat artışlarının ardında, Güney Afrika merkezli ilaç firması Aspen’in manipülasyonlarının olduğu iddia edildi. İngiliz The Times Gazetesi’nin şirketin iç yazışmaları kanıt göstererek ileri sürdüğü iddiaya göre, Aspen, İspanyol ve İtalyan sağlık otoritelerine kemoterapi ilaçlarında 20-40 artışa zorlamak için “Piyasadan ilacı çekmek” gibi tehditlerde bulundu. Şirketin, fiyat artışına zorlamak için çalışanlarına gerektiğinde ilaç stoklarını imha etme talimatı verdiği de ileri sürülüyor.

Habere göre Aspen, ilaç manipülasyonları için yasal boşluklardan yararlandı. İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline’dan 5 kemoterapi ilacının haklarını 2009’da 293 milyon sterline satın alan Aspen, bunların markalarını değiştirdi. Şirket, ilaçların fiyatını düşürmek için İngiltere’de çıkarılan “Markası değiştirilmiş ilaçların fiyatları değiştirilebilir” yasasından yararlandı.


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