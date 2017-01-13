Kanser metastazı % 75 engellendi

Kanser metastazı % 75 engellendi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

DNA’nın hangi bölümünün kanserin yayılmasına direndiğini keşfetmek için kafa yoran İngiliz bilim insanları, laboratuvar ortamında cilt kanserinin akciğere yayılmasını dörtte üç oranında engellemeyi başardı.

“Nature” dergisinde yayımlanan çalışmada, İngiltere’nin Cambridge kentindeki Sanger Enstitüsünden araştırmacılar, DNA‘da kanserin yayılmasına direnç gösterdiğini bulmak için 810 laboratuvar faresinin genetiğini değiştirdi.

Tümörün vücutta yayılmasını etkileyen mekanizmayı bulmaya çalışan araştırmacılar, melanom cilt kanserini farelere enjekte ederek akciğerde oluşan tümör sayılarını hesapladı.

Araştırmacılar, “Spns2” adı verilen genin, tümörlerin akciğere yayılmasını yüzde 75 oranında azalttığını belirledi.

HEM KANSERİN YAYILMASINDA HEM DE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE ETKİLİ
DNA’nın metastazı kolaylaştıran ya da zorlaştıran 23 bölümü olduğunu keşfeden araştırmacılar, bunlardan birçoğunun bağışıklık sisteminin kontrolünde de rol aldığını ifade etti.

Çalışmada, bağışıklık sistemini değiştirmenin cilt kanserinin akciğerlere yayılmasını yavaşlattığı belirtildi.

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