Kanser nedir? Kanserin belirtileri, nedenleri ve korunma yöntemleri nelerdir?

Vücudumuz milyonlarca hücreden oluşur. Kas ve sinir hücreleri hariç her hücrenin belirli sayıda bölünebilme özelliği vardır. Sağlıklı her hücre nerede, ne zaman ve ne kadar bölüneceğini kodlaması sayesinde bilir. Bu bölünme vücudun kontrolü altındadır. Bu kontrol sistemi sayesinde anormal çoğalma ve büyümeler engellenerek vücudun dengede kalması sağlanır. Fakat kanserli hücre kontrol dışı bölünerek bu özelliğini kaybetmiş hücredir. Kontrolden çıkan hücreler birleşerek tümörleri ve kanseri oluşturur. Bu nedenle kanser genel anlamıyla kontrolsüz hücre bölünmesi ile meydana gelen hastalıkların tümüne verilen isimdir. İstatistiklere göre, Dünyada her yıl 14 milyon kişi kansere yakalanıyor ve 8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’deki ölüm nedenleri istatistikleri incelendiğinde; kanserin tüm ölümlerin yaklaşık %20’sinden sorumlu olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde kanser nedeniyle her yıl 50 bin erkek ve yaklaşık 30 bin kadın hayatını kaybetmektedir.

Kanser nedir? Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100’den fazla hastalık çeşidinin genel adıdır. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara ve ölüme neden olur. Kanser (cancer) terimi, tıbbın babası olarak bilinen Yunan fizikçi Hippocrates (MÖ 460-370) tarafından oluşturulmuştur. Bkz: >>>

Kanser belirtileri nelerdir

Kanserin meydana geldiği doku ve organa bağlı olarak belirtileri farklı olabilir. Kanserin belirtilerini bilmek hastalığın erken teşhisi açısından önemlidir, ancak bu belirtilerin birine veya daha fazlasına sahip olmak kişinin kanser olduğu anlamına da gelmez.

Açıklanamayan kilo kaybı: Birçok kanserin; özellikle mide, pankreas, yemek borusu (ösefagus) kanseri ve akciğer kanseri gibi; ilk belirtisi açıklanamayan kilo kaybıdır.

Ateş: Kanserde sıklıkla görülür fakat genelde ileri evre kanserler ile birliktedir. Kan kanseri ve lenf bezi tümörlerinde ise başlangıç belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Halsizlik: Kan kanseri veya kansızlığa neden olabilen mide veya kalın bağırsak kanseri gibi kanserlerde erken ortaya çıkabilir. Halsizlik kanserin seyrini tahmin etme konusunda önemli bir bulgudur.

Ağrı: Kemik veya testis tümörlerinde ilk belirti olabilir ama genelde ileri evre kanserlerin bir belirtisidir.

Memede veya vücutta hissedilen kitleler: Özellikle meme, testis, lenf bezi veya yumuşak doku tümörleri cilt altında bir yumru veya şişlik ile hissedilebilir.

Cilt değişiklikleri: Cilt tümörleri haricinde iç organ tümörlerinde de görülebilir. Bazı kanserlerde sarılık, ciltte koyulaşma veya ciltte kızarıklık görülebilir.

Kanama: Olağan dışı kanama birçok kanserde erken veya geç dönemde ortaya çıkabilir. Balgamda kan görülmesi akciğer, dışkıda kan görülmesi kalın bağırsak, idrarda kan görülmesi idrar torbası (mesane), zamansız vajinal kanama ise rahim veya rahim ağzı (serviks) kanserinin belirtisi olabilir.

Dışkılama veya idrar yapma alışkanlığında değişiklik: Uzun süreli kabızlık, ishal veya dışkı boyutunda değişiklik kalın bağırsak kanserinin ilk belirtisi olabilir. İdrar yaparken sancı, idrarda kan görülmesi veya idrar yapma sıklığının değişmesi prostat veya idrar torbası (mesane) kanserinin ilk belirtileri olabilir.

Öksürük ve horlama: İnatçı ve geçmeyen öksürük akciğer kanserinin horlama ise gırtlak (larinks) kanserinin ilk belirtileri olabilir.

Kanserin en önemli nedenleri

Sigara ve tütün kullanımı en önemli kanser nedenidir

Aşırı alkol tüketimi

Genetik yatkınlık

Maruz kalınan kimyasal maddeler

Çevre Kirliliği ve egzoz dumanı

Kirli ve kimyasal maddeler içeren sular

Radyasyon

Bazı virüs, bakteriler ve mantarlar

Kötü ve dengesiz beslenme alışkanlığı

Aşırı kilo ve Obezite

Tarımda kullanılan ilaçlar ve hormonlar

Aşırı şeker tüketimi

Kanser ve bağışıklık sistemi

Kanser, vücutta yıkıma yol açan bir hastalıktır. Kanserli hücreler sınırsız çoğalabilmek için vücudun tüm enerjisini emerler. Aslında vücudumuz kanser tanısı alalım ya da almayalım her gün kanser ile mücadele ediyor. Yabancı bir hücreyi tanıyıp onu yok ediyor. Bu döngüyü de bağışıklık sistemi sayesinde gerçekleştiriyor. Kanserli hücreyi tanıyan sistem onu yakalayıp içerisindeki öldürücü hücrelerle (makrofaj) ortadan kaldırır.