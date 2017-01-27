Kanser Savaşçıları Derneği, 100. peruğunu Mert Fırat ile hediye etti!

Kanser Savaşçıları Derneği, Saçım Saçın Olsun Projesi kapsamında 100. peruğunu ünlü oyuncu Mert Fırat’ın sürprizi ile tedavi gören kanser savaşçısına hediye etti. Kanser Savaşçıları Derneği’nin bir projesi olan Saçım Saçın Olsun Projesi sayesinde, şu ana kadar 99 tanı almış kişiye peruk ulaştıran Kanser Savaşçıları Derneği, Mert Fırat ile birlikte 100. peruğu da hediye ederek bu anlamda ne kadar istikrarlı olduğunu gösterdi. Şu ana kadar 300 bağışçı, saçlarını Kanser Savaşçıları Derneği’ne hediye etti. Bir peruk için 2 veya 3 kişinin saçı yeterli olmakla beraber, kendilerine gönderilecek her saç için en az 30 cm uzunluğunda, kimyasallar ile yıpranmamış ve belli bir gürlükte olması isteniyor.

Kanser Savaşçıları Derneği’ne gelen her saç, anlaşmalı oldukları perukçulara veriliyor ve peruk haline getiriliyor. Peruk talebi olan kişiler ise sosyal medya aracılığı ile Derneğin ve Saçım Saçın Olsun Projesi’nin sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor. Kişiler, nasıl bir peruk istediklerini belirttikten sonra peruklar hazırlanıyor ve hediye ediliyor.

Perukların hazırlanmasında hijyene büyük önem veren Kanser Savaşçıları Derneği bünyesinde, alanında uzman onkologlar, hematologlar, enfeksiyon hastalıkları hekimleri, onkoloji hemşireleri ve enfeksiyon kontrol hemşireleri bulunuyor. Peruk yapımının her aşaması bu sayede kontrol ediliyor. Peruk hediye edilen kişiye ise, peruk temizliği konusunda da yazılı ve sözlü bilgilendirme gerçekleştiriliyor.

Kanser Savaşçıları Derneği, tanı almış kişilere, gerek tanı almış diğer kişilerle bir araya getirmede, deneyimlerini paylaşmada, gerekse konularında uzman kişilerin fikirlerini almada yardımcı olmayı hedefliyor. Aynı zamanda kanser savaşçılarımızın başlamış olduğu zorlu yolculuğun her döneminde yanlarında olmayı hedefliyor.

Kanser Savaşçıları Derneği Hakkında: Kanser Savaşçıları, alanında önemli çalışmalar yapmış pek çok bilim insanının ve Türkiye’nin dört bir yanından uzmanların, hastalığı atlatmış kişilerin ve hasta yakınlarının destek verdiği ve gönüllü olduğu bir sivil toplum organizasyonu. Amacımız, kanser tanısı alanlara tüm süreç boyunca destek olmak, onları bu süreci deneyimlemiş ve sağlığına kavuşmuş hastalarla bir araya getirmek, psiko-onkologlar denetiminde destek grupları oluşturmak ve ihtiyacı olan hastanelerin çocuk onkoloji servislerine yardım götürebilmek. Derneğimizle ilgili tüm bilgilere www.kansersavascilari.org adresinden ve Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ İÇİN: Kanser Savsaşçıları Derneği: Aslı Ortakmaç – Kanser Savaşçıları Derneği Başkanı 0535 788 16 45