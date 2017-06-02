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Kanser tedavisinin maddi maliyeti 113 milyar dolar

Kanser tedavisinin maddi maliyeti 113 milyar dolar Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

QuintilesIMS Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, dünya genelinde kanser tedavilerinin ve destekleyici ilaçların maliyeti 2012 yılında 91 milyar dolar iken 2016 yılında 113 milyar dolara çıktı. Dünya genelinde kanser tedavisi harcamalarının yılda 110 milyar doları aştığı bildirildi. Küresel sağlık sigortası politikalarını analiz eden QuintilesIMS Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, dünya genelinde kanser tedavilerinin ve destekleyici ilaçların maliyeti 2012 yılında 91 milyar dolar iken 2016 yılında 113 milyar dolara çıktı. ABD, toplam harcamaların yüzde 46’sının yapıldığı ülke oldu.

Kanser ilaçlarının maliyetindeki artış ivme kazandı

Rapora göre, son beş yılda kanser ilaçlarının maliyetindeki artış, önceki beş yıla göre ivme kazandı. İlaç maliyetleri 2006-2011 yıllarında yüzde 4,9, 2011-2016 yıllarında ise yüzde 8,7 arttı.

Analistler, kişiye özel kanser tedavilerinin yaygınlaşmasının ve yeni ilaçlar için onay süresinin kısalmasının bu artışta etkili olduğu görüşünde. Raporda, 2013 yılında bir ilaç şirketinin yeni bir ilacı piyasaya sürmeden önce onay için geçirmesi gereken ortalama sürenin 10 yıl iki ay olduğu, 2016’da bu sürenin 9 yıl 8 aya düştüğüne dikkat çekildi.


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