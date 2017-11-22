Kanser teşhisinde yeni yöntem: Sıvı biyopsi

Amerikalı kanser uzmanları, kanserli tümörlerin tedavisinde, genomik haritalama teknolojisi sayesinde geliştirilen yeni yöntemlerden yararlanıyor. Bu teknoloji, uzmanların her hastayı ve kanser vakasını bireysel olarak ele almasını ve kişiye özel terapiler geliştirmesini sağlıyor. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar umut verici.

Sıvı biyopsi adı verilen yeni yöntem, cerrahi müdahaleyle biyopsi yerine hastadan alınan kan örneğinde tümörlü hücre olup olmadığının araştırılmasını sağlıyor.

Ancak uzmanlar, kanserli hücreleri arayıp bulmakla kalmıyor.

Onkoloji uzmanı Razelle Kurzrock, ”Kanser teşhisinin yeni yöntemi, hücrenin derinliklerine bakmak ve tümörü neyin oluşturduğunu incelemek. Buna genomik haritalama diyoruz” diyor.

Genomik haritalama, hastanın gen yapısının ayrıntılı analizini içeriyor. Amaç, hücrelerin kontrolsuz büyümesinin neden olduğu mutasyonları aramak.

Bir grup doktordan oluşan Tümör Kurulu, elde edilen sonuçları inceleyip tedavide kullanılacak en iyi yöntemi kararlaştırıyor.

Geleneksel tedavi yöntemiyse cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyasyondan oluşuyor.

Kanser hastası Alison Cairnes’in tedavisinde genomik haritalama sayesinde sadece iki ilaç kullanılmış.

California Üniversitesi’nden Doktor Shumei Kato,”Sekiz hafta sonra aldığımız görüntüleme, tümörün yüzde 50 oranında küçüldüğünü gösterdi. Tedaviye başladıktan bir yıl sonra tümör yavaş yavaş küçülmeye devam ediyor” diyor.

Kimi onkologlar, kanser biyolojisinin çok karmaşık olduğu ve öğrenilmesi gereken çok şey bulunduğu konusunda uyarıyor.

Amerikan Kanser Cemiyeti’nden Doktor Len Lichtenfeld, ”Kimi vakalardaki gen analizlerinde mutasyonlar olduğunu ve bu mutasyonların tedavisine uyumlu görünen ilaçların aslında işe yaramadığını gördük” diyor.

Tümör profilleme yönteminin tüm kanser hastaları için standart uygulama haline gelmesini bekleyen diğer uzmanlarsa çok daha iyimser.

Sağlık durumu düzelen hastalar da umutlu.

Kanser hastası Alison Cairnes, ”DNA testi yaptırma şansınız varsa tavsiye ederim çünkü bu yöntem benim için gerçekten işe yaradı” diyor.