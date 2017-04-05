Kanser yorgunluğuna karşı egzersiz

Yorgunluk, kanser hastalarının en sık yaşadıkları, en sıkıntı verici semptomlardan biri. Hastalığın başlamasından itibaren etkisini gösteren yorgunluk, tedavi tamamlandıktan aylar hatta yıllar sonra bile devam edebiliyor. Bu yüzden pek çok kanser hastası kendini yatağa mahkum ediyor. Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger, kanserin sebep olduğu yorgunluğa karşı egzersizi öneriyor. Yorgunluk nedeniyle eve hapsolan kanser hastalarına dışarı çıkmayı, bisiklete binmeyi ve egzersiz yapmayı tavsiye ediyor.

Egzersiz, ağrı ve yorgunluğu arttırır mı?

Prof. Dr. Tülin Düger yaptığı açıklamada, yorgunlukla mücadele eden kanser hastalarına şu tavsiyelerde bulundu:

“Kanser hastalarında yorgunluğa karşı en önemli tedavi yaklaşımının egzersiz olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar egzersizlerin ve yürüyüş, bisiklete binme gibi fiziksel aktivitelerin yorgunluğu ve ağrıyı azalttığını göstermektedir. Egzersiz ile hastanın kas kuvveti, fonksiyonel kapasitesi artar ve günlük aktiviteleri sırasında daha az yorgunluk ve ağrı hisseder. Ayrıca, egzersiz ile kişinin mutluluk hali de artar; yorgunluk ve ağrı ile daha kolay baş edebilir.

Egzersizin kanser hastalarında faydaları

Egzersizin ağrı ve yorgunluğu azaltmak dışında kanser hastalarında bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, kan yapımını arttırmak gibi önemli etkileri de bulunmaktadır. Tedaviler döneminde egzersiz yapan, fiziksel olarak aktivite düzeyini koruyan kanser hastalarının daha çabuk toparlandıkları, günlük hayatına ve iş yaşamına daha erken katıldıkları gözlenmektedir. Fizyoterapist tarafından kişinin ihtiyacına göre belirlenen egzersiz programları ve fiziksel aktivite düzeyini arttırmaya yönelik müdahaleler, kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavilerinin de düzenli olarak uygulanmasına katkı sağlar.

Egzersizler ne şekilde uygulanmalı?

Kanser hastalarında egzersiz uygulamaları bireysel olarak planlanır. Kanser tedavileri sırasında ve tamamlandıktan sonraki dönemde hastaların karşılaştıkları problemler farklılık gösterir. Bu nedenle, deneyimli bir fizyoterapist gözetiminde egzersizlerin yapılması ve planlanması doğru olacaktır. Kanser hastalarında uygulanan egzersiz programlarında; kas kuvvetlendirme egzersizleri, solunum egzersizleri, denge egzersizleri, esneklik egzersizleri ve yürüyüş, bisiklete binme gibi fiziksel aktiviteler her gün belirlenen program çerçevesinde, fizyoterapist eşliğinde ve grup egzersizleri şeklinde uygulanabilir.

Egzersiz sıklığı nasıl olmalıdır?

Hastanın durumundaki değişikliklere bağlı olarak sürekli değişen egzersiz programı ve fiziksel aktivite yoğunluğu hasta ve fizyoterapist tarafından birlikte belirlenir. Ne sıklıkta yapılacağı hastanın ihtiyaçlarına, şikayetlerine ve tedavinin neden olduğu yan etkilere bağlı olarak değişiklik gösterir. Tedaviler boyunca haftada 3-7 gün, tedaviler tamamlandıktan sonra ise hayat boyu egzersiz alışkanlığının sürdürülmesi şeklinde egzersiz programı devam edebilir.

Bunları mutlaka yapın

Egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirin.

Kendinizi eve kapatmayın, aktif olun.

Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirin.

Açık havada yürüyüşler yapın.

Sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

Gün içinde yapacağınız aktiviteler için ajanda tutun ve en zor işlerinizi enerjinizin yüksek olduğu zamanlarda yapın.

Nelere dikkat edilmeli?

Aşırı zorlayıcı egzersizlerden kaçının.

Çok uzun süreli egzersiz yaparak kendinizi zorlamayın.

Çok sıcak veya çok soğuk havalarda egzersiz yapmayın.

Egzersiz yaparken rahat bir kıyafet ve ayakkabı kullanın.

Profesyonel destek alın

Kanser ve tedavilerine bağlı pek çok problemler ve kas ve iskelet sisteminin olumsuz etkilenmesi nedeniyle günlük aktivitelerinizi yapmakta güçlük çekiyorsanız, çabuk yoruluyorsanız ve sürekli hareketsiz bir yaşam sürdürüyorsanız egzersiz yapmalısınız. Egzersiz konusunda da mutlaka fizyoterapiste danışarak bu problemlerinizden kurtulabilirsiniz.