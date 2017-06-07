Kanserde yerli ilaç için ACT’dan Boğaziçi’ne 1.1 milyon euro destek

ACT VC Fonu, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Sanyal’ın liderliğinde sağlık alanında yerli ilaç için çalışma yapan ve kanser tedavisinde yan etki profili iyileştirilmiş, hedefe yönelik ilaç adayı moleküller geliştirmeye başlayan sağlık girişimi RS Research’e 1,1 milyon Euro yatırım yaptı.

Avrupa Yatırım Fonu (EIF) olan teknoloji temelli risk sermayesi fonu ACT’ın, RS Research’e 1,1 Milyon Euro’luk yatırım yapmasına ilişkin protokol Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanı Dr. Ecz. Nihan Burul Bozkurt ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile imzalandı.

“Tamamen milli imkânlarla kanser tedavisinde yan etki profili iyileştirilmiş, hedefe yönelik ilaç için önemli adım”

RS Research, Türkiye’de sağlık alanında Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten kuruluşlara destek vermek ve kamu – özel sektör – üniversite işbirliği projeleri geliştirmek amacıyla 2015 yılının Mart ayında Doç. Dr Rana Sanyal ve Sena Nomak tarafından kuruldu. Tamamen milli imkânlarla sağlık sektörüne katkıda bulunmayı hedefleyen şirket, kanser tedavisinde yan etki profili iyileştirilmiş, hedefe yönelik ilaç adayı moleküller geliştirmeye başladı. Portföyünde bulunan ilaç adaylarının devam eden preklinik çalışmalarında aldığı etkileyici sonuçlar ile yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan RS Research, ilk yatırım için ACT VC Fonu ile anlaşmaya vardı.

Türkiye’nin bilimsel çalışmalar ve kalifiye iş gücü potansiyeli ile sağlık sektöründe takipçi değil inovasyon lideri olarak konumlanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Rana Sanyal şöyle konuştu: “90’lı yıllarda sıralarında oturduğum ve gelecek hayalleri kurduğum Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün hem bir öğretim üyesi hem de bir girişimci olarak yeni ortaklarımızla bir araya gelmek gurur verici. RS Research, Türkiye’nin her alanda girişim potansiyeliyle yatırımcılar için bir hedef olma yolunda hızla ilerlediğinin somut bir kanıtı oldu. Önümüzdeki 3 yıl içinde farklı işbirlikleri ve yatırımlar ile portföyümüzü genişleterek, global anlamda yenilikçi tedavileri insanlık ile buluşturmayı hedefleyecek; bu sayede Türkiye’de milli ilaç endüstrisinin gelişimine de katkıda bulunmaya devam edeceğiz”.

ACT Yönetici Ortağı Okan Kara ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “Hedefe özel geliştirilmiş ve yaşam kalitesinin artmasını sağlayacak tedavi çözümlerinin gelecek nesillere ulaşmasına aracılık etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu doğrultuda iki yılda çok ciddi bir yol alan ve başarıları artarak devam eden RS Research’e yatırım kararı aldık. Çok değerli paydaşları bir araya getiren ve bilimsel çalışmalarla üniversitenin işbirliğini aynı potada buluşturan bu örnek şirketin, yatırımımızla birlikte daha da ivmeleneceğine ve yakın zamanda küresel bir oyuncu olacağına inanıyoruz.”