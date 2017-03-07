Kanserin yarattığı kaygıyı gidermek için ‘sihirli mantar’ çözüm olabilir

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları mantardan elde edilen bir madde ile kanser hastalarında depresyon, kaygı ve korku belirtilerini azaltan ilaç üretiminde önemli bir yol katettiler. Sihirli mantar olarak bilinen bir mantar türünde bulunan psilocybin isimli maddenin hayati tehlike arz eden kanser hastalarında anksiyeteyi azalttığını belirten Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünden Prof. Dr. Ronald Griffiths “En ilginç ve kayda değer bulgu şu: 4-6 saat süren tek bir doz psilocybin depresyon ve anksiyete belirtilerinde uzun süreli düşüşlere neden oluyor. Bu da bize bazı psikiyatrik bozuklukları tedavi etmek için harika bir model sunabilir” diyor.

Psilocybinin “sihirli mantar” olarak da bilinen mantar türlerinde bulunan etken molekülün ismi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Griffiths “Kanserle ilişkili anksiyete ya da depresyon yaşayan hastaların kayda değer çoğunluğu büyük bir tek doz psilocybinden 6 aya kadar önemli fayda sağlıyor” diye konuştu.

Hastaların %80’inin depresif ruh halinde düşüş kaydedildi

Psilocybinin klinisyen ve hasta değerlendirmesine göre depresif ruh hali, anksiyete ve ölüm kaygısını düşürdüğünü; yaşam kalitesi ve iyimserliği artırdığını söyleyen Prof. Dr. Griffiths, şu bilgileri verdi: “Tedavinin son uygulanmasından altı ay sonra katılımcıların yüzde 80’i depresif ruh hali ve kaygıda klinik olarak anlamlı düşüşler kaydederken, yüzde 60’ında ise belirtiler normal aralığa geriledi.

Hastaların yüzde 83’ü kaliteli yaşam ve yaşam tatmininde artış bildirdi. Katılımcıların yüzde 67’si ise bu tecrübeyi hayatlarının en anlamlı ilk beş tecrübesinden biri olarak değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 70’i de ayrıca bu deneyimin hayatlarının ruhsal açıdan en önemli ilk beş tecrübesinden biridir.”

Çalışma için hayati tehlikesi bulunan 51 hastaya odaklanıldı

Kanser hastalarına sunulan davranışsal terapi ve antidepresanlar gibi geleneksel psikoterapi yöntemlerinin haftalar hatta aylar sürdüğünü, her zaman etkili olmadıklarını ve bazı ilaçların bağımlılık yaptığını dile getiren Prof. Dr. Griffiths, “Çalışma için araştırmacılar hayati tehlike arz eden bir kanser teşhisi konulmuş olan 51 hastaya odaklandı. Bu hastaların çoğu nüks etmiş ya da metastatik kanser hastalarıydı.

Araştırmaya katılan hastalar broşürler, internet üzerinden yapılan duyurular ve hekim sevkleri sayesinden ulaşılan toplam 566 hasta arasından seçilmiş bireylerdi. Pek çok katılımcı meme, üst sindirim, gastrointestinal, genitoüriner ve kan kanseri hastasıydı ve hepsine daha önceden anksiyete ya da depresif bozukluk tanısı konulmuştu” dedi.

Sihirli Mantar tarih öncesi dönemlerden beri kullanılıyor

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan “Sihirli Mantar”ın, (psilocybine) kullanıldığında algı değişiklikleri ve halüsinasyonlara neden olması nedeniyle tarih öncesi dönemlerden beri tıp dışında kullanılan ve bilinen bir bitki olduğuna dikkat çekerek “Geçmiş zamanlarda şamanların bu mantarı dini ayinlerde kullandığı bilinir. Zamanımızda da halk arasında çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Psikoaktif özellikleri olan geleneksel bitki türleri, değişen sağlık algısıyla birlikte kanser ve benzeri kronik hastalıklarda denenmekte ve umut vermektedir” açıklamasında bulundu.