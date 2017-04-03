Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Kanser Haftası sebebiyle hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, sağlıksız beslenme, sigara ve hava kirliliği gibi farklı sebeplerle görülme riski her gün artan kansere karşı uyarıyor. Hastaların bilinçli şekilde tedaviye yaklaşması gerektiğini belirten Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü; yanlış bilgilere kulak asılması nedeniyle tedaviye geç kalındığını ve kansere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Erken tanı konan hastalar, cerrahi müdahalelerle kanser hastalığından kurtulabiliyor.

Doğru Bilinen Yanlışlar;

“Kanserin belirti ve bulguları yoktur”: Erken tanı tartışılmaz düzeyde yararlıdır. Birçok kanser türü, erken dönemde uyarıcı belirti ve bulgular gösterir.

“Tümörlü dokuya biyopsi yapmak kanserin yayılmasına neden olur”: Tümör biyopsisi yapmanın kanserli hücrelerin yayılmasına neden olduğuyla ilgili bilimsel kanıt yoktur.

“Ne yaparsan yap kanser olacağın varsa olursun, kanser kaderindir”: Tüm yeni kanser vakalarının en az yarısı önlenebilir veya tarama ile erken yakalanabilir. Tek başına sigara tüm kanser ölümlerinin yüzde 30’unu kapsıyor.

“Çoğu kanser ailesel geçişlidir, eğer ailende kanser öyküsü yok ise risk altında değilsin”: Sadece yüzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, çoğu sporadiktir ve aile ilişkisi yoktur.

“Bazı kanser türleri bulaşıcıdır”: Kanserin hiçbir çeşidi bulaşıcı değildir. Bununla birlikte bilinen bulaşıcı virüsler kansere neden olabilir.

“Kansersen şeker yememelisin”: Şeker yemenin kanser hücresinin gelişimine veya hızlı yayılmasına sebep olduğuna ilişkin bilimsel kanıt yoktur. Normal hücrede olduğu gibi kanserli hücrenin de büyüme ve normal fonksiyonlarını görmek için şekere ihtiyacı vardır. Ancak şekeri kısmak kanser büyümesini yavaşlatmaz, şekeri artırmak kanserli hücrenin büyümesini hızlandırmaz.