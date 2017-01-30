“Karaciğer kelebeği” için test kiti üretildi

“Karaciğer kelebeği” için test kiti üretildi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Tayland Khon Kaen Üniversitesi, Güneydoğu Asya bölgesinde yaygın olarak görülen ve “karaciğer kelebeği” olarak bilinen parazitin tespiti için test kiti üretti.

Khon Kaen Üniversitesi araştırmaları uzun süredir devam eden çalışmalarının sonucunda bölgede birçok kişiyi etkileyen “karaciğer kelebeği” parazitinin tespiti için kit üretmeyi başardı.

Araştırma ekibinden doçent Naronf Khanteekaew, bölge insanlarına daha çok farkındalık sağlamak amacıyla gebelik testine benzer bir test kiti ürettiklerini, böylelikle de parazitlerin izlenmesinin daha kolay olacağını söyledi.

Üretilen kit sayesinde kişinin idrarına bakılarak vücudunda karaciğer kelebeği paraziti bulunup bulunmadığı belirlenebilecek. Bu yöntemle parazitten kaynaklanan ölümlerin azaltılması hedefleniyor.

Kitler, halkın her kesiminin satın alabilmesi için 150-200 bahta (16-22 TL) piyasaya sürülecek.

İYİ PİŞMEMİŞ BALIKLAR PARAZİTİN YAYILMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Ülkenin kuzeydoğusundaki ırmaklardan yakalanan balıkların çiğ ya da az pişmiş olarak tüketilmesi genellikle parazitin yayılmasının ana nedeni olarak görülüyor.

Uzmanlar, bölge halkının balığın üzerine limon suyu dökülmesi durumunda piştiğini düşündüklerini ancak bu parazitin asitten etkilenmediğini belirtiyor.

Bir Yorum Yazın

 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 

E-Bülten Aboneliği

 
 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla