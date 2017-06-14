Karaer; “Sağlıkta dönüşüm reformunun yükünü sağlık çalışanları taşıyor”

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlıkta dönüşüm reformunun yükünü sağlık çalışanlarının taşıdığını savundu.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, Türkiye’nin son 12 yılda sağlıkta tarihi dönüşümlere imza attığını, sağlık hizmetlerinin halkın en çok memnun kaldığı kamu hizmeti olduğunu söyledi. Sağlıkta dönüşüm reformların yükünü bugüne kadar çok büyük fedakârlıklarla sağlık çalışanlarının taşıdığının altını çizen Karaer, “Ancak gelinen noktada, sağlık hizmeti üretim sürecini sıkıntıya sokacak, başarı hikâyesini kesintiye uğratacak bazı olumsuzluklarla karşı karşıyız. Reform sürecinde bu sorunları yönetecek politikaların güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Hayata geçmesi gereken değişimlerden biri, sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığını gözeten ve ekip anlayışını zedeleyici politikaların gözden geçirilmesidir. Özellikle; performans uygulamaları başta olmak üzere çalışma koşulları ve haklar bağlamında sağlık çalışanları arasında ayrımcı uygulamalarla sistem sarsıntıya uğratılmamalıdır. İstihdam stratejileri ve insan kaynağı planlaması alanındaki sıkıntıların da çözülmesi lazım” dedi.

Sağlık sisteminin geleceği açısından en büyük tehlikenin yetersiz istihdama bağlı ağır iş yükü olduğunu söyleyen Karaer, “14 yılda 3 kat artan sağlık hizmeti varken, ne yazık ki istihdam aynı oranda artmamıştır. AB ülkeleri ortalamasına baktığımızda 400 bin hemşireye ihtiyacımız var ancak hemşire sayımız 130 binlerde. Özetle bizim hemşiremiz yabancı meslektaşlarına göre 4 kat fazla iş yapmakta, 4 kat fazla hizmet üretmek zorunda kalmaktadır. Uzmanlık dallarından mezun olanlar istihdam edilmeyerek bu görevler hemşire ve ebelere yükleniyor. Hemşire ve ebe açığı bu şekilde büyüyor. Sağlık-Sen, çalışanlarının büyük çoğunluğu kadın olan bir hizmet kolunda sendikacılık yapıyor. Kadın kamu görevlilerine yönelik elde edilen kazanımların altında Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in imzası bulunuyor” diye konuştu.