Karbonhidrat akneye neden oluyor

Deri problemleri arasında en sık karşılaşılan hastalık olan akneler ile başa çıkmada beslenme alışkanlıkları önemli rol oynuyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin akne oluşumunu hızlandırdığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, “Akne, bilinenin aksine sadece ergenleri ve genç yaştakileri değil, her yaşta etkili oluyor. Cildin doğru temizlenmemesi ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörler akneye neden oluyor. Akne sorunundan kurtulmak için Omega-3 ve Omega-6 oranı yüksek bir beslenme alışkanlığı benimsenmeli” dedi.

Aknenin yağ bezi aktivitesinde artış, yağ bezi kanallarının tıkanması ve bunun sonucunda bez kanallarında bulunan bakterilerinin sayısında yaşanan yükselme ile ortaya çıktığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, kişinin beslenme alışkanlığı ile akne oluşumu arasında ciddi bir ilişki olduğunu söyledi.

Karbonhidrat cildi yaşlandırıyor

Yapılan bilimsel çalışmalara göre Türkiye’de en fazla tüketilen karbonhidratın akne gelişiminde ve şiddetlenmesinde büyük etkisi olduğu belirtiliyor. Yüksek karbonhidratın derinin erken yaşlanmasına da neden olduğunu belirten Dr. Akın, “Akneden korunmak için sebze, meyve ağırlıklı bir beslenme alışkanlığı benimseyerek bununla birlikte balık ve düşük karbonhidratlı besinlerin tüketilmesi, akneden korunma ve tedavisinde olumlu etkiler doğurur” dedi.

Omega-3 ve Omega-6 alımı önemli

Akne sorununu vücuttan uzak tutabilmek için Omega-3 ve Omega-6 oranı yüksek bir beslenme alışkanlığının benimsenmesi gerektiğini söyleyen belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın “Balık yağı, deniz ürünleri, keten tohumu, semizotu, ceviz, fındık, badem ve yeşil sebzeler Omega-3 ve omega-6 açısından zengin gıdaların başında gelmektedir” açıklamasında bulundu.

Aşırı süt tüketimi ve şeker akneyi tetikleyebilir

Süt tüketiminin akne oluşumuna etkilerinden bahseden Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, sütün birçok yönüyle vücuda olumlu etkisi olduğunu, ancak bol miktarda alınmasının bazı hormonların miktarını etkilediğini bunun da yağ bezelerinde ve yağ üretiminde artışa neden olduğunu dile getirdi. Ayrıca sütün içeriğindeki yüksek iyot düzeyinin de akneyi alevlendirebileceğini belirten Dr. Figen Akın, “Bir diğer yönden vazgeçilemeyen çikolata, bilimsel çalışmlarda akneye direkt olarak bir etkisi olmadığı görülüyor. Ancak yüksek şeker oranı akne üzerinde olumsuz etkileri olduğu saptandı” dedi.