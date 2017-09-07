Karın ağrısı şikayetiyle ile hastane gitti, börek üstü tümörüyle tıp tarihine geçti!

Konya’da yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Civcik, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek üstü bezinde tespit edilen 20 santimetre çapında ve 16 santimetre uzunluğunda kistik tümör ile tıp literatürüne girdi. Civcik, ağrıları nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Yapılan tahliller sonucu kadının sol böbrek üstü bezinde 20 santimetre çapında kistik tümör olduğu belirlendi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev tarafından laparoskopik cerrahi (kapalı müdahale) ile ameliyat edilen Civcik, sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Vatansev, yaptığı açıklamada, karın ve sırt ağrısı, karında şişkinlik gibi şikayetlerle hastanelere başvuran Civcik’e yapılan tetkiklerde, sol böbrek üstü bezinde büyük bir kistik tümör olduğunu saptadıklarını söyledi.

Bunun üzerine ameliyat kararı aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Vatanser, şöyle devam etti: “Bu tür vakalarda genellikle açık cerrahi yöntem düşünülürken, biz daha zor olan kapalı yöntemi tercih ettik. Vücutta daha az kesi yeri açılarak hastamızın böbrek üstü bezindeki kistik tümörün tamamını çıkarmayı başardık. Operasyonu kapalı yapmasaydık hastamızın karnında yaklaşık 40 santimetrelik kesi olacaktı. Bu durumda enfeksiyon problemleri ortaya çıkabilirdi. Hastamızın durumu şu anda oldukça sağlıklı.”

ÖNCE TÜMÖRÜN HACMİ KÜÇÜLTÜLDÜ

Prof. Dr. Vatansev, operasyonun 2 saat sürdüğünü vurgulayarak, şunları söyledi: “Önce kistik kitlenin diğer organlarla temasını kestik. Daha sonra tümöral kitleden 2 litre kan ve sıvıyı çektik. Kistin hacmini küçülttükten sonra böbreğe yapışmış olan bölümü de cerrahi operasyonla aldık. Dünya tıp literatüründe şu ana kadar böbrek üstü bezinden kaynaklanan vakalarda çıkarılan en büyük kistik tümörün çapı 14 ve 18 santimetredir. Hastamız Ayşe Civcik’in vücudundan çıkardığımız kitlenin çapı ise 20 santimetredir. Bu da dünyada böbrek üstü bezinden kaynaklanan en büyük kistik tümör olarak tarihe geçecek. Yani hastamız dünya tıp literatürüne geçti.”

Ayşe Civcik ise ciddi bir operasyon geçirmesine rağmen kendisini çok iyi hissettiğini belirtti. Vücudunda 10 yıldır bu kitleyle yaşadığını öğrenince çok şaşırdığını aktaran Civcik, sağlığına kavuştuğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.