Karne için ceza da ödül de yanlış

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut ebeveynlere hem karne için hem de tatil sürecinde çocuğa karşı uygulanması gereken davranışlar konusunda önerilerde bulundu. Karabulut, karnesi zayıf gelen çocuğu cezalandırmak kadar, karnesi iyi gelen çocuğu ödüllendirmenin de yanlış olduğunu belirterek “Çocuk, arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine elinde tabletle saatlerce oturuyorsa, seslendiğinizde sizinle ilgilenmiyorsa bir sorun var demektir” diye konuştu.

Okul çağında çocuğu olan tüm ebeveynler bu günlerde çocukları ile birlikte karne heyecanı yaşıyor. Birçok ebeveyn “kırık karne” getiren çocuklarına nasıl davranması gerektiğine karar veremiyor. Çocuğa sakince karnenin kötü olabileceğinin, yeterli çalışmadığı için notunun düşük olduğunun söylenebileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut “İyi karne getiren çocuğu ise takdir edin. Pahalı hediyeler almak, çocuğun ödüle kavuşmak için iyi not getirmesine, ödülün olamayacağı ortamlarda çalışmamasına neden olacaktır. Çocuğun zaten yapması gereken şey derslerine iyi çalışmak ve hak ettiği notu getirmektir, yani iyi karne zaten beklenen bir şey olmalı. Bu nedenle iyi gelmiş karneleri takdir etmek, övmek ve iyi dileklerde bulunmak, manevi olarak değerli bazı armağanlar vermek uygun olabilir. Tatili verimli geçirmek için anne babaların dikkat etmeleri gereken en önemli şey tatilde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek” dedi.

Dış dünya ile iletişimi kesiyorsa teknoloji kullanımını sınırlandırın

Çocukların tablet, bilgisayar ve cep telefonu kullanımları ile ilgili önerilerde bulunan Psk. Karabulut, “Teknolojinin en büyük faydası bize zaman kazandırmasıdır. Birçok bilgiye çok kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Çocuğun bilgi sahibi olması, daha çok araştırmasına, okumasına katkı sağlayabilir. Sosyal medya araçları sayesinde çocuğun arkadaşlarından sürekli haber aldığını görüyoruz ama kullanım zamanı çok önemli” dedi. Çocuklar, arkadaşları ile vakit geçirmek yerine saatlerce tablet ya da bilgisayar başında oturuyorsa önlem alınması gerektiğini söyleyen Psk. Karabulut, “6-12 yaş aralığındaki çocukların, velilerinin belirleyeceği uygun zamanlarda, kısa süreli kullanımlarını tercih etmeliyiz” dedi. Çocukların genellikle teknolojiyi oyun oynamak, sosyal medya araçlarını kullanmak, araştırma yapmak gibi amaçlarla kullandığını belirten Psk. Karabulut, asıl sorunun kullanım saatleri ile ilgili olduğunu hatırlattı.

Psk. Karabulut bunu engellemek için ebeveynlerin öğrencilere belirli hedefler vermesi gerektiğini söyledi ve “Şimdi yarım saat en sevdiğin oyunu oynayabilirsin” veya “Ödevlerin bittiği zaman bir saatliğine facebook’u açman güzel olabilir” gibi yaklaşımların işe yarayacağını dile getirdi.