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Kars’ta hastanede silahlı saldırı: 1 ölü

Kars’ta hastanede silahlı saldırı: 1 ölü Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan Erkan E. ile Ebru İ. arasında, hastane içindeki temizlik odasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ebru İ, yanında getirdiği silahla temizlik personeli Erkan E.’ye ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan 4’ünün isabet ettiği Erkan E. ağır yaralandı.

TESLİM OLDU
Hastanede tedavi altına alınan Erkan E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı bir süre sonra Kazım Paşa Polis Merkezine giderek silahıyla teslim oldu.


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