Kartal Devlet Hastanesi’nde silah sesleri: Çakıcı’nın adamları sağa-sola ateş etti

Kartal Devlet Hastanesi’nde silah sesleri: Çakıcı’nın adamları sağa-sola ateş etti Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde duvarlara silahla ateş açan kişi gözaltına alındı. Başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli F.E’nin polis ekiplerince hastaneden çıkarıldığı sırada “Alaattin Çakıcı’ya yanlış yapılmaz” şeklinde bağırdığı duyuldu. Alınan bilgiye göre, hastanenin başhekimlik binasına gelen F.E, bağırarak silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli F.E’nin polis ekiplerince hastaneden çıkarıldığı sırada “Alaattin Çakıcı’ya yanlış yapılmaz” şeklinde bağırdığı duyuldu. Bu arada, hastanedeki güvenlik görevlileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarını müdahale etti. Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Alaattin Çakıcı, geçen pazartesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmiş, yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracı içinde bekletilip, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için tekrar cezaevine gönderilmişti.

Bir Yorum Yazın

 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 

E-Bülten Aboneliği

 
 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla