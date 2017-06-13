Kartonla yelpazeli ameliyat tartışması

Devlet Hastanesi ameliyathanesinde iklimlendirme ve havalandırma sisteminde geçen ay arıza meydana geldi. Devlet Hastanesi yönetimi de konuyu resmi yazıyla Ağrı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bildirdi.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Ali Bulut, bu nedenle Diyadin Devlet Hastanesi’ndeki kullanılmayan klimayı Ağrı’ya getirmek için çalışma yaptıklarını bildirdi. 4 ameliyathanede de durum aynı olduğu için bu süreçte acil dışındaki ameliyatların ertelendiğini anlatan Bulut, yönetimi güç durumda bırakmak için yelpazeli ameliyat görüntülerin çekildiğini ve servis edildiğini söyledi.

Bulut, şunları söyledi:

“Görüntüler, 1 ay önce acil biri ameliyatta alınmış. Ameliyatı yapan hekim arkadaşımız arkası dönükken birisi yelleme yapıyor. Birileri de görüntü çekiyor. Muhtemelen bu planlanmış bir şey de olabilir. Şu an klimanın montajı bitti. Yarından sonra ameliyathane normal çalışmaya başlayacak. Art niyet zaten orada. O eski görüntüler kurgulanmış. Bir komplo ile karşı karşıyayız. Gerekli soruşturmayı başlattık. Bu olaya karışanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü Ağrı’da daha havalar ısınmış değil, yelpaze yapılacak kadar içeriler sıcak değil. Zaten önümüzdeki Ekim ayında Ağrı Devlet Hastanesi yeni hizmet binasına taşınacak. Bu nedenle yeni bir klima yerine Diyadin’le sorunu çözmek istedik.”