Kas Romatizması nedir?

Bu şikayetler ise daha çok;

Boyun fıtığı

Bel fıtığı

Siyatik ağrısı

Ankilozan Spondilit

Kemik Erimesi (Osteoporoz) ve Kemik ağrısı

Fibromyalji sendromu

Karpal tünel sendromu

Diğer sinir sıkışması sendromları (Tuzak nöropatiler)

Romatoid Artrit

Gonartroz (Diz kireçlenmesi)

Menisküs patolojileri gibi birçok hastalık ile karıştırabilir.