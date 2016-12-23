Katarakt ameliyatı kalp ya da beyin ameliyatı kadar önemlidir

Uzmanlar toplumda yaşlı hastalığı olarak bilinen kataraktın tedavisinde dikkat edilmesi gerekenlere karşı uyarıyor. Katarakt cerrahisinin önem bakımından bir kalp ya da beyin cerrahisinden farkı olmadığını söyleyen Dünyagöz Altunizade’den Doç. Dr. Yaprak Banu Ünver “Katarakt ameliyatı düşünüldüğü gibi basit, önemsiz bir operasyon değildir. Hekimin tüm dikkatini vermesi gereken ve deneyimin önemli olduğu bir cerrahidir” dedi. Katarakt ameliyatına bağlı en istenmeyen durumun gözde enfeksiyon gelişmesi olduğunu belirten Doç. Dr. Ünver, “Zamanında fark edilmeyen enfeksiyon, şiddetine ve tedavi aşamasına bağlı olarak hastanın gözünü kaybetmesine bile neden olabilir. Bu nedenle katarakt ameliyatları asla hafife alınmamalı, tam teşekküllü hastanelerde ve katarakt cerrahisinde uzmanlaşmış hekimler tarafından gerçekleştirilmedir” dedi.

Yaşlılık hastalığı olarak bilinen ve halk arasında “göze perde inmesi” diye adlandırılan katarakt, göz sağlığını ve yaşam kalitesini yakından etkiliyor. Pek çok hastalığın aksine kataraktın ilaçla medikal tedavisinin mümkün olmadığını söyleyen Dünyagöz Altunizade’den Doç. Dr. Yaprak Banu Ünver, “Katarakt tek tedavi yolu cerrahi ameliyat olan bir hastalıktır. Gelişen teknoloji ve uzmanlaşma ile katarakt, gün içinde gerçekleştirilebilen operasyonla kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Ancak kolaylıkla tedavi edilebilmesi katarakt ameliyatının basit ve önemsiz gibi algılanmasına neden olmamalıdır. Çünkü katarakt ameliyatı önem bakımından kalp ve beyin ameliyatlarından farksızdır” dedi.

Hastalar Nelere Dikkat Etmeli?

Katarakt ameliyatı olacak hastaların tedaviye karar vermeden önce dikkat etmeleri gereken noktalara değinen Doç. Dr. Ünver, “Hastalar mutlaka katarakt ameliyatını gerçekleştirecek olan hekimin tecrübesini ve katarakt ameliyatı olacakları kurumun bu konudaki deneyimini, başarısını ve hijyenik şartlarını çok iyi bir şekilde değerlendirmelidir. Bir diğer önemli kriter ise katarakt ameliyatında kullanılacak olan malzemelerin kalitelerinin, sterilizasyonlarının ve özelliklerinin sorgulanmasıdır” dedi.

Ameliyat öncesi muayene başarıyı etkiliyor

Ameliyat öncesi gerçekleştirilecek olan muayenenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Ünver, “Katarakt, basit bir göz muayenesi ile teşhisi yapılabilen bir hastalıktır. Ancak katarakta eşlik eden başka göz hastalıkları var mı, yok mu diye hastanın detaylı göz muayenesi muhakkak yapılmalıdır. Bu muayenede; korneanın saydamlığı, kataraktın yapısı, merceğin pozisyonu, göz bebeğinin genişliği, retinanın durumu ameliyat planından önce detaylıca incelenerek hastanın tedavisi operasyon açısından değerlendirilir. Bulgular sonucunda ameliyat kararı alınırsa da yapılacak yöntem ve göz içine yerleştirilecek mercek hakkında alternatifler hastaya detaylı bir şekilde anlatılmalıdır” dedi.