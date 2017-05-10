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Kellik ve saç beyazlaşması tarih olabilir

Kellik ve saç beyazlaşması tarih olabilir Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Amerikalı bilim insanları kelliğe ve saçın beyazlaşmasına sebebiyet veren hücreleri ilk kez kesin olarak tespit etti.

Amerika merkezli Southwestern Sağlık Merkezi laboratuvarında yapılan kanser araştırmaları sırasında, saçların dökülmesine neden olan hücreler ilk defa tespit edildi. Araştırmada saçların uzamasını sağlayan hücrelerin yanı sıra, saç beyazlaşmasına neden olan hücreler de ilk defa görüntülendi.

Fareler üzerinde yapılan deneyde SCF ve KROX20 adlı proteinlerin farelerden alındığında saç uzamasının durduğu ve saçların beyazlaştığı görüldü.

Araştırmayı yürüten Doktor Lu LE, “Bu buluş sayesinde saçın uzamasını sağlayan hücrelerde gen tedavisini uygulayarak, evrensel bir problem olan kelliği tedavi edebileceğimizi umuyoruz” dedi


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