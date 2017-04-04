Kepçe kulaklar çocuklarda ruhsal travmaya neden olabilir

Kepçe kulak çocuklarda ve yetişkinlerde kolaylıkla giderilen bir deformitedir. Özellikle çocuklar da kepçe kulak operasyonunun geciktirilmeden yapılması, psikolojik açıdan oldukça önemlidir. Halk arasında ‘kepçe kulak’ diye adlandırılan kulak estetiği bozukluğu ister çocuklar ister yetişkinler için olsun, sadece birkaç saat süren bir operasyonun ardından tamamen tedavi edilebiliyor. Özellikle çocukların sosyal çevresiyle kurduğu ilişkilerde ruhsal travmalara neden olabileceği için, bu operasyonun doğru bir zamanlamayla yapılması tavsiye ediliyor. Konuyla ilgili bilgiler veren Medical Park Fatih Hastanesi’nin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünden Op. Dr. Koray URGU, ameliyatın hem çocuklar hem de bireylerin özgüveni açısından önemine dikkat çekiyor:

Psikolojik olarak yaşam kalitesini düşürüyor

Kulak kepçesini oluşturan kıvrımlar anne karnında yüz gelişimi sırasında oluşur. Doğumdan sonra gelişime uygun biçimde büyüyen kulaklar 5-6 yaşına gelindiğinde erişkin boyutlarına ulaşır. Kepçe kulak tabiri kulağın baş bölgesi ile yaptığı açının artışı olarak tabir edilir. Kepçe kulak ameliyatı çocukluk çağında en sık yapılan estetik operasyondur. Bu durum kıkırdaklar arasındaki kıvrım yetersizliğine veya kulaktaki çukurun aşırı gelişmesine bağlı oluşabilir. Bazı kişilerde ise her iki nedene bağlı olarak kepçe kulak görülebilir.

Kepçe kulaklı olmak psikolojik açıdan hastalara zarar vererek yaşam kalitesini düşürür. Okul çağında kepçe kulak deformitesi olan çocukların ruhsal travma, okulda başarısızlık ve sosyal çevreden kaçınma gibi bulgularının kepçe kulak nedeni ile ortaya çıkabilir. Erişkin yaştaki hastalarda ise ameliyat sonrasında özgüvenlerinde artış gözlemlenir. Kepçe kulak operasyonu erişkin ve çocuklarda ortaya çıkabilecek ruhsal travmaları önler. Kepçe kulak düzeltilmesi kulak gelişiminin tamamlandığı 5-6 yaşından sonra yapılabilir.

Kadınlar saçlarıyla gizlemek zorunda kalıyor

Kulakların kepçe olması sadece çocuklar için değil, erişkinler için de önemli bir sorun olabiliyor. Kadınlar kulaktaki bu estetik bozukluğu genelde saçları ile gizlemeye çalışıyor. Gündelik hayatta toplanmış saç kullanamamak bir süre sonra kadınları bu sorunun çözümüne yönlendirebiliyor. Kepçe kulağa yönelik operasyonlar erişkinlerde lokal anestezi ile, yani tamamen uyutulmadan yapılabiliyor. Ameliyat sonrasında hastalarda özgüven artışı ve özellikle kadınlarda saçlarına diledikleri gibi şekil verebilmenin mutluluğu en önemli kazanç oluyor.

Görünür yerde operasyon izi kalmıyor

Kepçe kulağa yönelik operasyonlarda kulakta kıvrımların oluşturulması ve çukurluğun azaltılması amaçlanıyor. Birçok ameliyat tekniği tanımlanmış olsa da genelde kıkırdağın kıvrım yapacak yerinden inceltilmesi, dikişler ile katlantıların oluşturulması, fazla kıkırdağın çıkarılması temel uygulanan yöntemlerdir. Operasyon her bir kulak için yaklaşık 45-60 dakika sürüyor ve kapalı pansuman ile 1-2 gün takip edilmesi yeterli oluyor. Operasyon sırasında yapılan kesinin izi kulak arkasında kaldığı için ameliyat sonrası rahatsız edici bir yara izi oluşmuyor.

İlkokul çağından önce yapılması öneriliyor

Her estetik operasyonda olduğu gibi kepçe kulak operasyonunda da temel hedef kulakları normal ve doğal bir görünüme sokmaktır. Operasyondan kısa süre sonra kulakların görüntüsü beğenilebilir ancak mutlu olmak için yeni kulak yapısına alışması gerekir. Bu nedenle kepçe kulak operasyonlarının alışkanlıkların daha kolay kazanıldığı veya değiştirilebildiği çocukluk çağında, ilkokula başlamadan önce yapılması faydalıdır. Bu sorunun saptanmasında ve hastanın doktora yönlendirilmesinde ilk sorumluluk ebeveynlere ve ana sınıfı öğretmenlerine düşüyor.