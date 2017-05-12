Kilo verirken kasınızdan yemeyin!

Deniz sezonunu açmaya sayılı günler kala, spor salonları ve egzersiz yapmaya uygun açık alanlar her zamankinden çok daha fazla dolup taşıyor! Fit bir vücut için egzersizin yanı sıra, beslenme, uyku ve su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, kas geliştirmek ve egzersizde maksimum performansa ulaşmak için önemli ipuçları verdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kalın giysilerin arkasına saklanan fazla kilolar görünür olmaya başladı. Buna bir de deniz sezonunun yaklaşması eklenince, spor salonları, açık alanlar ve yürüyüş parkurları, yazı fit bir vücutla karşılamak isteyenlerle dolup taşıyor. Her ne kadar, sağlıklı bir görünüm için egzersizin sadece yaz mevsimi öncesine değil, tüm yıla yayılması gerekse de, son anda vücuda diyet ve sporla aşırı yüklenip zarar vermemek adına atılması gereken bazı adımlar bulunuyor. Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersiz, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve yeterli su tüketiminin önemine değinen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, bu dört maddeden birinin eksik kalması durumunda, özellikle kas geliştirici antrenman yapanların sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğinin altını çiziyor.

Vücuttaki kas kitlesinin artmaya başlamasıyla birlikte su ihtiyacının da artacağına dikkat çeken Diyetisyen Canan Aksoy, yakılan her bir kaloriye karşılık bir mililitre su tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Aksoy, kas geliştirmek ve egzersizde maksimum performansa ulaşmak için gerekli ipuçlarını ise şöyle sıralıyor: