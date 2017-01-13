Kış modası sağlığınızdan etmesin

Kalem etekler, çok düz veya yüksek topuklu çizmeler, korseler, ağır aksesuarlar, büyük çantalar… Hiç kuşkusuz hemen her kadının gardırobunda bolca yer alıyordur bu tür giyim malzemeleri. Ancak dikkat, yaz aylarının yanı sıra kışın da moda olan kıyafetler size sağlığınızdan etmesin! Çünkü hatalı seçimler yaptığımız veya dikkatli olmadığımız takdirde sıkça kullandığımız kıyafetlerin, çanta ve aksesuarların kas iskelet sistemi üzerine olumsuz etkileri olabiliyor. Örneğin, çok dar ve sıkı giyecekler hareket kabiliyetimizi olumsuz etkilerken, eklemlerde zorlanma ve aşınmalara, kas ile bağlarda zedelenmelere yol açabiliyor. Sert yapılı ya da tüm vücudu kaplayan ve göbeğe kadar uzanan korseler de omurganın hareket yeteneğini olumsuz etkileyerek belde fıtık gelişimine, kireçlenmelere zemin hazırlayabiliyor. Acıbadem Beylikdüzü Cerrahi Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Demet Tekdöş Demircioğlu ayrıca mevsime uygun olmayan kıyafetler seçtiğimizde gelişebilecek sıcak ve soğuğun dengesizliğinin kaslarımızda kasılmalara, bunun sonucunda da hareket kısıtlığına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Dr. Demet Tekdöş Demircioğlu hangi kıyafetlerin hangi sağlık problemlerine neden olabileceğini anlattı, önemi önerilerde bulundu.

Kalem etek

Vitrinlerde mankenlerin üzerinde gördüğümüz kalem etekler bu kış da oldukça revaçta. Ancak kalçadan itibaren dizlere kadar daralarak devam eden kalem etekler uyluk dış yanından geçen sinirlerin sıkışmalarına neden olabiliyor. Sinirlerin sıkışması sonucunda da uyuşma, ağrı gibi yakınmalar gelişebiliyor. Kalem etek aynı zamanda dizleri yakınlaştırarak dengeli yürümeyi zorlaştırıp, diz ve bel sağlığını da kötü etkiliyor.

Doğrusu ne olmalı?

Kalem etekleri mümkünse ardı ardına ve uzun süreli giymekten kaçının. Bunun yerine likra gibi esnek kumaştan yapılan etekleri tercih edin.

Çok düz veya yüksek topuklu çizmeler

Kışın karlı ve buzlu yollarda düşmemek için genellikle çok düz ayakkabı, bot veya çizmeleri tercih ediyoruz. Bir davete katıldığımızda ise tam aksine oldukça yüksek topuklu olanları. Ancak çok düz ya da tam aksine gereğinden yüksek topuklu olanları tercih etmemiz vücudumuzun ağırlık merkezinin yerini değiştirerek bel ve eklemlerde aşırı yüklenmelere neden olabiliyor. Bunun sonucunda eklemlerde aşınma ve ortopedik problemlerin gelişimini tetikleyebiliyor. Dar, uzun burunlu ve yüksek topuklu ayakkabı, bot ile çizmeler ayrıca nasırlara sebep olabiliyor, bağlar ve eklemlerde aşınmalar ile şekil bozukluklarına yol açabiliyor.

Doğrusu ne olmalı?

Yumuşak tasarımlı, burun kısmı yuvarlak ve geniş, ayak tabanınızdaki basınç noktalarını destekleyen ve topuğu ortalama 3 santim olan ayakkabı, bot ya da çizmeleri tercih edin.

Yüksek veya düşük belli pantolon

Yüksek bel sıkı pantolon ve etekler yürüyüş sırasında kalça ekleminde adımlama mekaniğini bozduğu için kalça ve diz bölgelerindeki eklem kıkırdağı ile eklem yüzeyinde aşınma riski oluşturabiliyor. Düşük bel sıkı pantolonlar da tıpkı yüksek bel pantolon gibi temas ettiği bölgeden geçen sinir ve tendonları sıkıştırarak bu yapıların zedelenmesine yol açabiliyor.

Doğrusu ne olmalı?

Tercih edeceğiniz pantolon beden ölçülerinize uygun, yani aşırı dar ve sıkı değil, pamuklu ya da likra gibi esnek kumaşlardan olmalı.

Korse

Esnek olmayan sert yapılı korseler, tüm vücudu kaplayan ve göbeğe kadar uzanan korseler omurganın hareket yeteneğini olumsuz etkileyerek belde fıtık gelişimine, kireçlenmelere zemin hazırlayabiliyor.

Doğrusu ne olmalı?

Elastik olmayan korseyi gün boyu kullanmaktan kaçının.

Ağır çanta ve aksesuarlar

Ağır ve büyük çantalar omuz ile dirseklerde aşınmalara ve bağlarda zorlanmalara yol açabiliyor. Bunun sonucunda kas kirişlerinde zedelenmeler, sinir sıkışmaları ve eklemlerde aşınmalar gelişebiliyor. Ağır metal aksesuarlar da bel ile boyunda fıtığa, eklemlerde aşınmalara ve sinirlerde tuzaklanmalara neden olabiliyor. Sinirlerin yol aldıkları bölgelerde kemik ve yumuşak dokular tarafından sıkıştırılması tuzak nöropati olarak tanımlanıyor. Tuzak nöropatiler sinirler üzerinde çeşitli derecelerde hasar yaratabiliyor, uyuşma, ağrı ve fonksiyonel güçlüklere neden olabiliyor.

Doğrusu ne olmalı?